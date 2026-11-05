Pablo Barrera revela la clave de la crisis de Pumas: el cambio de Efraín Juárez a Esteban Solari

Los Pumas de la UNAM se juegan el pase a la Liguilla del Apertura 2026 con dos juegos de local ante las Águilas de América y los Rayados de Monterrey

Los Pumas de la UNAM llegan contra las cuerdas a las últimas dos jornadas del torneo regular del Apertura 2026, en las que deberán enfrentar al América, en el Clásico Capitalino, y a los Rayados de Monterrey, rival directo en la lucha por un boleto a la Liguilla. El equipo de Esteban Solari todavía parece lejos de encontrar un buen ritmo futbolístico, pese a que el torneo pasado el conjunto felino alcanzó el subcampeonato de la mano de Efraín Juárez. Ante este escenario, Pablo Barrera, exfutbolista universitario, señaló en una entrevista exclusiva con Claro Sports que el cambio de entrenador ha sido un factor determinante en el complicado momento que vive el equipo del Pedregal.

“A Esteban Solari lo tuve de compañero en Pumas. Sé que es un profesional de pies a cabeza. Lo que veo es que, a lo mejor, no le han entendido la forma de jugar. Sabíamos que con Efraín el equipo era un poquito más defensivo y el orden era lo más importante; hoy, con Solari, busca ser más ofensivo, hace presiones altas y juega en cancha rival. Creo que, por esa parte, el equipo pasa por un cambio de sistema que no es fácil, sobre todo cuando ya tienes arraigado un funcionamiento como el que había con Efraín. Hay que darle tiempo porque, por los partidos que he visto, poco a poco el equipo ha mejorado y se han visto ciertos espacios, además de una propuesta ofensiva. A Solari hay que darle tiempo porque el equipo ya da chispazos de lo que él quiere jugar”, declaró el exfutbolista mexicano.

El equipo de la UNAM recibirá este sábado 7 de noviembre al América y el próximo 21 de noviembre hará lo propio ante Monterrey, ambos compromisos en Ciudad Universitaria. Sin embargo, los Pumas no atraviesan un buen momento como locales. En lo que va del Apertura 2026, el conjunto universitario apenas suma una victoria y siete puntos de 21 posibles en casa, una situación que preocupa a Pablo Barrera.

“En CU tenemos que ganar todos los partidos porque, al final, es un estadio que pesa: la afición, la cancha y hasta el horario, porque luego toca jugar a las 12 del día y es pesado. Sabemos que a Pumas se le caracteriza por el tema físico, que es súper importante. Es lo que te permite sacar un extra en los segundos tiempos o al final de los partidos. Lamentablemente, en los últimos minutos, pareciera que el rival está mejor físicamente. Este partido es muy importante en el tema anímico. Si el equipo gana, está para meterse a Liguilla y también agarra ese envión anímico para competir más adelante de mejor manera”, indicó Pablo Barrera

El exjugador de Pumas señaló que uno de los principales problemas del conjunto universitario es la falta de trabajo en las fuerzas básicas y la excesiva dependencia de futbolistas extranjeros. Para Pablo Barrera, esta situación no sólo repercute en el presente y futuro del equipo de la UNAM, sino que también afecta el desarrollo del talento nacional y, por consecuencia, el futuro de la Selección Mexicana.

“En mi proceso me tocó una mitad de canteranos y otra de extranjeros, y muy buenos jugadores como Solari, Sambueza, Verón y Leandro. Eran futbolistas que marcaban diferencia dentro del campo y que ayudaban fuera del campol; te orientaban sobre cómo seguir tu carrera de buena manera. Hoy sí me da tristeza que no haya canteranos y, sobre todo, que no haya canteranos en la Selección, porque antes tenías uno o dos como mínimo y hoy en día no los tienes. A mí me tocó platicar con Efraín y con el entrenador de la sub 21 cuando él estaba al frente. Traían un proyecto muy bueno: los jugadores de fuerzas básicas tenían que ser jóvenes, de 18 o 19 años como máximo. Efraín tenía la idea de que, en uno o dos años, empezaran a sacar jóvenes, pero no de 21 o 22 años, sino de 17 o 18, para empezar a debutar. No sé si ahora sigan con ese proyecto o se haya cortado, pero yo lo platiqué directamente con Efraín y con el entrenador de la sub 21″, recalcó el exjugador.

Los Pumas se ubican en la décima posición de la tabla del Apertura 2026 con 20 puntos, a sólo dos unidades de la zona de clasificación. Sin embargo, la pelea por los últimos cinco boletos a la Liguilla será entre 11 equipos, incluidos los universitarios, quienes ya no dependen de sus propios resultados y necesitan una combinación de marcadores para asegurar su lugar. Ante este panorama, el conjunto de la UNAM tiene la obligación de sumar dos victorias en sus próximos compromisos para aumentar sus posibilidades de clasificación, sobre todo ante la mínima diferencia de puntos entre varios clubes. Pablo Barrera cree que el equipo del Pedregal le ganará al América, el primero de los dos retos que tienen por delante.

“Va a ganar Pumas. Creo que será un partido intenso y muy peleado. Sabemos que los clásicos tienen un condimento extra, en los que tienes que salir a ganar sí o sí, sin importar el lugar. Hay veces que son partidos en los que, aunque juegues mal, si los ganas, cambia totalmente la confianza en el vestidor. Yo creo que Pumas lo va a ganar. No sé el marcador, pero va a ganar Pumas”, finalizó.