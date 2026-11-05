Jorge Jesus rompe el silencio tras el retiro de Cristiano Ronaldo: “Le pedí que siguiera”

Jorge Jesus reveló que intentó convencer a Cristiano Ronaldo de continuar con Portugal y reconoció su legado, semanas después del conflicto que ambos protagonizaron

Jorge Jesus habla del retiro de CR7| Reuters

Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre de 2026 su retiro de la selección de Portugal, después de 23 años de trayectoria, 234 partidos disputados, 146 goles y tres títulos internacionales. El delantero de 41 años comunicó su decisión mediante un video publicado en sus redes sociales, donde agradeció a sus compañeros, entrenadores y aficionados. La noticia provocó la reacción de Jorge Jesus, actual seleccionador portugués, quien ofreció sus primeras declaraciones a Canal 11 después de las diferencias que ambos protagonizaron durante septiembre y octubre.

El entrenador reconoció que no quería perder a Cristiano Ronaldo y reveló que intentó convencerlo de continuar con el combinado nacional. Según explicó, ambos conversaron sobre su futuro antes de la primera convocatoria de Jesus como seleccionador: “Cris es un referente mundial, un referente de Portugal, un referente de la selección. Es un jugador que a lo largo de estos años le ha dado muchísimo a la selección. Es un símbolo para la juventud portuguesa, y la mayor parte de sus aficionados son jóvenes. Yo tuve la oportunidad de compartir a lo largo de un año que trabajé con él en el Al Nassr. Por lo tanto, siempre va a ser un referente de nuestra selección, de nuestro pueblo, de la historia de nuestra selección”.

Aunque esperaba mantener al capitán dentro del equipo, aseguró que la decisión final correspondía al futbolista: “Todo esto es una decisión suya. Ya tuvimos la oportunidad de hablar antes de la primera convocatoria sobre esto. Yo le pedí que continuara, que continuara conmigo porque necesitaba tenerlo a mi lado, pero tengo que aceptar su decisión. Pero él siempre va a estar en el corazón de los portugueses, en la selección, y no hay vuelta de hoja: siempre será un referente del fútbol portugués”.

Jorge Jesus también destacó la trayectoria de El Bicho y el impacto que tuvo en el fútbol portugués durante más de dos décadas. El técnico lo definió como “una referencia mundial” y reconoció su aportación a la selección, con la que conquistó la Eurocopa de 2016 y las Nations League de 2019 y 2025. Además, aseguró que el delantero representa una figura que trascendió los resultados deportivos y cuyo legado permanecerá entre las nuevas generaciones.

Como reconocimiento a su trayectoria, Jorge Jesus reveló que ordenó instalar una fotografía de grandes dimensiones de Cristiano Ronaldo en el auditorio de la Federación Portuguesa de Fútbol. El entrenador explicó que su intención fue mantener presente la imagen del capitán en un espacio frecuentado por los integrantes de la selección, para que tanto los jóvenes como sus compañeros tuvieran una referencia de lo que representa el jugador portugués.

Finalmente, Jesus aseguró que la despedida no cambiará el lugar que Cristiano ocupa en la historia de Portugal. El técnico afirmó que el delantero siempre estará en el corazón de los portugueses y continuará como una referencia de la selección, del país y de su historia.

¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus antes del retiro?

Las diferencias entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus comenzaron durante la fecha FIFA de septiembre de 2026, cuando el delantero permaneció en la banca frente a Noruega el día 27, pese a realizar ejercicios de calentamiento. El Comandante aseguró posteriormente que el entrenador le había prometido disputar aproximadamente 30 minutos, pero que finalmente no cumplió con lo acordado. La situación provocó una confrontación entre ambos y, el 30 de septiembre, Ronaldo abandonó la concentración portuguesa en Copenhague, antes del enfrentamiento contra Dinamarca.

El 6 de octubre, Cristiano publicó un comunicado en el que reconoció que se equivocó al abandonar a sus compañeros, aunque mantuvo sus señalamientos contra Jorge Jesus. La Federación Portuguesa de Fútbol resolvió el caso el 19 de octubre con una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros. Pese a que la sanción no impedía su regreso para los compromisos de noviembre, el delantero decidió poner fin a su trayectoria internacional. Así, su despedida llegó semanas después de un conflicto que marcó la última etapa de su relación con el seleccionador.