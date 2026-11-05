¿Por qué no eligen a Colombia? Cristhian Mosquera, Dilan Zárate y Santiago Castañeda encienden el debate

Se van sumando casos de jugadores, con doble nacionalidad, que descartan jugar para la Tricolor.

Cristhian Mosquera y su descarte a Colombia | REUTERS

La Selección Colombia volvió a ser el centro de revuelo. En el último tiempo, muchos jugadores han dado de qué hablar por cuenta de potenciales convocatorias a la Tricolor. Jugadores con doble nacionalidad han empezado a sonar por sus rendimientos a nivel de clubes, pero terminan eligiendo otros caminos diferentes a vestir la casaca cafetera.

Regularmente el talento con orígenes colombianos no viste siempre el uniforme del país. Casos como los de Cristhian Mosquera, Dilan Zárate y Santiago Castañeda abren un debate que va más allá de decisiones deportivas. Otras naciones, como España y Estados Unidos, terminan arropando el talento de los futbolistas. No necesariamente podría tratarse de un rechazo al país, puesto que cada caso es distinto.

Las raíces no lo son todo. Desde las oportunidades, proyectos deportivos y escenarios para hacer carrera desde las divisiones menores, otros países le han ‘madrugado’ a Colombia para arañar estos talentos. ¿Qué factores podrían llevar a que los jugadores declinen a la Tricolor?

Cristhian Mosquera, el caso más conocido

Aunque le fascinó hablar de la comida colombiana, Mosquera no tiene tanta pertenencia por sus raíces colombianas. El defensor del Arsenal, a sus 22 años, cuenta con ascendencia colombiana directa. Para nadie era un secreto de que la Selección Colombia, liderada por Néstor Lorenzo, tenía un fuerte interés por incluirlo en sus filas y que haga carrera a pesar de formar parte de escuadras juveniles en España.

Medallista de oro con los ibéricos en Paris 2024, prefirió priorizar al país de nacimiento. De hecho debutó antes de la Copa del Mundo en un duelo amistoso ante Serbia, pero no fue llamado al certamen orbital que después dio la vuelta olímpica con la gestión de Luis De La Fuente. Según algunas entrevistas, Mosquera declaró que se siente totalmente identificado con las tradiciones de su natal Alicante, aunque respeta totalmente el sentido de pertenencia de sus padres.

Dilan Zárate y un “rotundo no” pese a nacer en Colombia

El caso de Dilan Zárate es totalmente distinto. Nacido en Cartagena hace 19 años, emprendió vuelo al Cádiz de España tras una cesión por el Inter de MIlán, dueño de sus derechos deportivos. Volante de primera línea, reside en España desde los 10 años aunque tuvo cierta experiencia en el fútbol formativo de suelo cafetero.

Zárate ha sido campeón de la Eurocopa Sub 19 de la UEFA con España. A pesar de que fue persuadido por Colombia, demasiado tarde, el mediocampista no tuvo otra prioridad más que seguir haciendo su carrera con la Roja. La FCF tuvo reacción lenta para tenerlo en sus filas, por lo que la RFEF lo había arropado desde antes para que integre las categorías juveniles. Ni fue llamado a microciclos en su país de origen.

Santiago Castañeda, la revelación de Estados Unidos

Vuelve y juega. El talento emergente, con raíces colombianas, logró seducir a otro país como Estados Unidos, que cuenta con los planes de dar el salto de calidad. Santiago Castañeda, nacido en Tampa hace 21 años, actualmente brilla en el Paderborn de Alemania al punto de recibir la primera convocatoria a una selección mayor, esto pensando en la Concacaf Nations League.

El volante, elegible para ambos países, se formó en academias y emprendió vuelo inmediatamente al fútbol teutón. Valorado por 6 millones de euros, sedujo a Pochettino para llegar al combinado de las Barras y las Estrellas. Nunca fue del deseo de Néstor Lorenzo. Según indican versiones cercanas al jugador, el estratega argentino decidió tomar una postura silente y no contar con él. No le sirvió a Colombia, pero sí a Estados Unidos para incluirlo en la lista absoluta.

Así las cosas, Castañeda queda blindado en un eventual interés de Colombia por tenerlo en el proyecto. Se confirma la teoría: las raíces no determinan la identidad deportiva para un jugador. La confianza, respaldo y el entorno que ofrecen las federaciones hacia los jugadores , sin duda, termina siendo fundamental en la intención de que elijan a un país por encima del otro. ¿Hace la FCF lo suficiente para acercarse a los talentos convocables con doble nacionalidad.

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