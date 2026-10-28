Suspenden 24 partidos de la Copa del Rey por accidente ferroviario en España

La RFEF indicó que la decisión responde a una muestra de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente

Suspenden partidos de la Copa del Rey | Reuters/@rfef

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) suspendió 24 partidos de la Copa del Rey programados para este miércoles 28 de octubre de 2026, como consecuencia del accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo. La medida afecta a los encuentros de la primera eliminatoria del torneo, entre los que destacaba el enfrentamiento del Valencia, dirigido por el técnico mexicano Javier Aguirre, frente a la UE Tavernes de la Valldigna.

El organismo rector del fútbol español explicó que la decisión responde a una muestra de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente, que ha dejado decenas de personas fallecidas y heridas. A través de un comunicado, la Federación expresó sus condolencias a los familiares de los afectados y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades encargadas de atender la emergencia.

OFICIAL | Suspensión de la jornada de hoy miércoles en la Copa de SM el Rey ℹ️ https://t.co/HSp94pZ9hB https://t.co/PlpaaAg1Ig — RFEF (@rfef) October 28, 2026

La suspensión también se produce en medio de las afectaciones al transporte ferroviario entre Madrid y Andalucía, después de que el choque de dos trenes de alta velocidad obligara a interrumpir la circulación en uno de los principales corredores del país. Esta situación alteró los desplazamientos previstos de distintos clubes y aficionados que tenían compromisos durante la jornada.

Uno de los enfrentamientos que no podrá disputarse es el UE Tavernes de la Valldigna contra el Valencia de Javier Aguirre, programado para las 14:00 horas del centro de México. El partido debía celebrarse en el estadio de Mestalla, aunque el conjunto valencianista participaría administrativamente como visitante, después de que la RFEF autorizara el cambio de sede solicitado por su rival.

El equipo encabezado por el entrenador mexicano también tuvo que modificar su planificación. El Valencia había contemplado utilizar futbolistas de sus categorías inferiores para el compromiso copero, pero ahora retomará sus entrenamientos el jueves 29 de octubre en la Ciudad Deportiva de Paterna, con la mirada puesta en su siguiente encuentro de LaLiga frente al Elche. El club también anunció que guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Entre los partidos aplazados también aparecen los compromisos del Real Betis de Álvaro Fidalgo, Celta de Vigo, Deportivo Alavés, Mallorca y Levante. La Federación todavía no ha establecido las nuevas fechas para disputar los 24 encuentros suspendidos, mientras que los 14 partidos previstos para el jueves 29 de octubre permanecen, por el momento, en el calendario original, sujetos a cualquier nueva determinación del organismo.

¿Cuáles son los 24 partidos de Copa del Rey suspendidos hoy, miércoles 28 de octubre?

Estos son los encuentros que quedaron aplazados, con sus horarios originales en tiempo del centro de México:

14:00 horas: Xerez CD vs Cádiz CF

12:00 horas: Anaitasuna FT vs Deportivo Alavés

12:00 horas: CD Tarancón vs Levante UD

12:00 horas: Peña Sport vs SD Huesca

12:00 horas: Utebo FC vs CE Sabadell

12:00 horas: CD Pamplona vs SD Eibar

12:00 horas: Coruxo FC vs Zamora CF

12:00 horas: Club Portugalete vs Real Unión Club

12:00 horas: UD Poblense vs AD Ceuta FC

13:00 horas: CD Alcoyano vs RCD Mallorca

13:00 horas: CS Puertollano vs Albacete

13:00 horas: CD Badajoz vs CD Tenerife

13:00 horas: CD Covadonga vs Real Valladolid

13:00 horas: CD Numancia vs Real Oviedo

13:00 horas: SD Amorebieta vs UD Logroñés

13:00 horas: CP Mijas Las Lagunas vs Real Jaén

13:00 horas: Trival Valderas vs CD Leganés

13:30 horas: Gimnástica Torrelavega vs UD Ourense

13:30 horas: Reus FC Reddis vs Barakaldo CF

13:30 horas: CD Cieza vs Granada CF

13:30 horas: Deportiva Minera vs FC Cartagena

14:00 horas: CDA Navalcarnero vs Real Betis

14:00 horas: Salamanca UDS vs Celta de Vigo

14:00 horas: UE Tavernes de la Valldigna vs Valencia CF

¿Qué pasó en España? El accidente ferroviario que provocó la suspensión de la Copa del Rey

El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles 28 de octubre, alrededor de las 8:54 horas, cuando un tren AVE de Renfe chocó por detrás contra un convoy de la empresa Iryo que se encontraba detenido en las vías, a la altura de Urda, en la provincia de Toledo. Ambos trenes cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla y transportaban aproximadamente 544 pasajeros. La fuerza del impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, algunos de los cuales cayeron por un terraplén.

Los primeros reportes periodísticos indicaron a 64 el número de fallecidos y señalaron alrededor de 80 heridos, aunque el balance permanecía sujeto a actualización por parte de las autoridades. Los servicios de emergencia desplegaron equipos médicos, bomberos y personal de rescate para atender a las víctimas, mientras que el Gobierno de Castilla-La Mancha activó su plan territorial de emergencias y solicitó el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias. Las causas del choque permanecen bajo investigación, con las primeras hipótesis centradas en un posible error humano relacionado con los sistemas de señalización ferroviaria.