Copa Libertadores: todos los campeones y el equipo que más veces ha levantado el trofeo
El Estadio Centenario de Uruguay ha albergado 22 finales del torneo de clubes más importante de América, el que más consagraciones tuvo.
Este sábado 28 de noviembre del 2026 se estará disputando la final número 67 de la Copa Libertadores. El epicentro será el Estadio Centenario de Montevideo en Uruguay, el escenario que más se han jugado las definiciones del torneo de clubes más importante de América con 22 consagraciones, contando la que van a disputar Estudiantes de La Plata y Palmeiras.
¿Qué equipos han ganado la Copa Libertadores?
- Independiente | Argentina | 7 títulos | El más veces ganador.
- Boca Juniors | Argentina | 6 títulos.
- Peñarol | Uruguay | 5 títulos.
- Flamengo | Brasil | 4 títulos.
- River Plate | Argentina | 4 títulos.
- Estudiantes de La Plata | Argentina | 4 títulos.
- Palmeiras | Brasil | 4 títulos.
- Gremio | Brasil | 3 títulos.
- Santos F.C | Brasil | 3 títulos.
- Sao Paulo | Brasil | 3 títulos.
- Olimpia | Paraguay | 3 títulos.
- Club Nacional | Uruguay | 3 títulos.
- Atlético Nacional | Colombia | 2 títulos.
- Internacional de Porto Alegre | Brasil | 2 títulos.
- Cruzeiro | Brasil | 2 títulos.
- Botafogo | Brasil | 1 título.
- Fluminense | Brasil | 1 título.
- San Lorenzo | Argentina | 1 título.
- Mineiro | Brasil | 1 títulos.
- Corinthians | Brasil | 1 título.
- LDU Quito | Ecuador | 1 títulos.
- Once Caldas | Colombia | 1 título.
- Vasco da Gama | Brasil | 1 título.
- Vélez Sarsfield | Argentina | 1 título.
- Colo-Colo | Chile | 1 título.
- Argentinos Juniors | Argentina | 1 título.
- Racing | Argentina | 1 título.
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Lista de todos los campeones de la Copa Libertadores: año por año
|Año
|Equipo campeón
|1960
|CA Peñarol – Uruguay
|1961
|CA Peñarol – Uruguay
|1962
|Santos – Brasil
|1963
|Santos – Brasil
|1964
|Independiente – Argentina
|1965
|Independiente – Argentina
|1966
|CA Peñarol – Uruguay
|1967
|Racing – Argentina
|1968
|Independiente – Argentina
|1969
|Independiente – Argentina
|1970
|Independiente – Argentina
|1971
|Club Nacional – Uruguay
|1972
|Independiente – Argentina
|1973
|Independiente – Argentina
|1974
|Independiente – Argentina
|1975
|Independiente – Argentina
|1976
|Cruzeiro – Brasil
|1977
|Boca Juniors – Argentina
|1978
|Boca Juniors – Argentina
|1979
|Olimpia – Paraguay
|1980
|Club Nacional – Uruguay
|1981
|Flamengo – Brasil
|1982
|CA Peñarol – Uruguay
|1983
|Gremio – Brasil
|1981
|Independiente – Argentina
|1985
|Argentinos Juniors – Argentina
|1986
|River Plate – Argentina.
|1987
|CA Peñarol – Uruguay
|1988
|Club Nacional – Uruguay
|1989
|Atlético Nacional – Colombia
|1990
|Club Olimpia – Paraguay
|1991
|Colo-Colo – Chile
|1992
|Sao Paulo – Brasil
|1993
|Sao Paulo – Brasil
|1994
|Vélez Sarsfield – Argentina
|1995
|Gremio – Brasil
|1996
|River Plate – Argentina
|1997
|Cruzeiro – Brasil
|1998
|Vasco da Gama – Brasil
|1999
|Palmeiras – Brasil
|2000
|Boca Juniors – Argentina
|2001
|Boca Juniors – Argentina
|2002
|Club Olimpia – Paraguay
|2003
|Boca Juniors – Argentina
|2004
|Once Caldas – Colombia
|2005
|Sao Paulo – Brasil
|2006
|Internacional de Porto Alegre – Brasil
|2007
|Boca Juniors – Argentina
|2008
|LDU Quito – Ecuador
|2009
|Estudiantes de La Plata – Argentina
|2010
|Internacional de Porto Alegre – Brasil
|2011
|Santos – Brasil
|2012
|Corinthians – Brasil
|2013
|Mineiro – Brasil
|2014
|San Lorenzo – Argentina
|2015
|River Plate – Argentina
|2016
|Atlético Nacional – Colombia
|2017
|Gremio – Brasil
|2018
|River Plate – Argentina
|2019
|Flamengo – Brasil
|2020
|Palmeiras – Brasil
|2021
|Palmeiras – Brasil
|2022
|Flamengo – Brasil
|2023
|Fluminense – Brasil
|2024
|Botafogo – Brasil
|2025
|Flamengo – Brasil
|2026
|Palmeiras – Brasil
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Independiente, el más veces capeón de América
Independiente de Argentina es el más veces ganador de la Copa Libertadores de América, las gestas fueron en 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984, precisamente desde la última vez que la levantó, hace 42 años, ningún otro equipo ha podido si quiera igualarlo; el más cercano es Boca Juniors, el ‘Xeneixe’ suma 6 consagraciones.
América de Cali, el más veces subcampeón que nunca ha levantado la Copa
El América de Cali de Colombia, cuenta con el anti-récord de ser el más veces subcampeón de la Copa Libertadores de América. Los ‘Diablos Rojos’ se han quedado con la medalla de plata en 4 ocasiones: 1985 vs. Argentinos Juniors, 1986 contra River Plate, 1987 frente a Peñarol y 1996 nuevamente ante el ‘Millonario’. Lo peor del caso es que tampoco ha podido levantar el trofeo en su historia.