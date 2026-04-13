Andrés Mosquera Marmolejo: la incertidumbre de Santa Fe para enfrentar a Corinthians

El director técnico Pablo Repetto es optimista que Marmolejo pueda llegar en óptimas condiciones y sea titular en Brasil.

Andrés Mosquera Marmolejo con Santa Fe / Vizzor Image.

Independiente Santa Fe empató 1-1 ante Millonarios este domingo en El Campín. El equipo ya pasa la página y ahora tiene el partido más complicado de la fase de grupos de la Copa Libertadores, visita a Corinthians en Sao Paulo este próximo miércoles. Sin lugar a dudas hay una preocupación latente en el cuadro colombiano y tiene nombre propio: la salud de Andrés Mosquera Marmolejo.

Pablo Repetto

En rueda de prensa el director técnico dio su punto de vista de la situación del guardameta titular de Santa Fe: “Él estuvo concentrado, sabíamos que iba a ser difícil que jugara, pero bueno… por la importancia del partido, por lo que nos jugábamos nos teníamos que esperar hasta lo último. Tuvimos una charla con él y el cuerpo médico, él tenía muchas ganas de jugar, pero había un riesgo que jugara hoy y se resintiera”.

“De cara todo lo que se nos viene, entendimos que era mejor no arriesgarlo, independientemente de la importancia del partido. Pero se tomó la decisión acorde a todo lo que se viene, a todo lo que puede pasar”, aseguró.

“Estamos tranquilos con Asprilla, viene haciendo buenas actuaciones, es arquero de Santa Fe” y agregó sobre Andrés Mosquera Marmolejo: “Soy optimista que puede estar, de viajar, viaja seguro y lo más probable es que pueda atajar ante Corinthians”, reseñó el timonel uruguayo.

Weimar Asprilla, cumplidor

En el ambiente de Independiente Santa Fe hay tranquilidad cuando Andrés Mosquera Marmolejo presenta inconvenientes, se entiende que el guardameta oriundo de Carepa, Antioquia es uno de los futbolistas que más partidos y minutos juega en una temporada con el ‘Primer Campeón’, ya que en su lugar está Weimar Asprilla, una promesa del arco ‘Cardenal’.

El joven guardameta tuvo que entrar al segundo tiempo del compromiso ante Peñarol, debut en Copa Libertadores en unas condiciones especiales, ya que Marmolejo no pudo saltar al gramado de El Campín para la parte complementaria por lesión que ha venido acarreando. A pesar de recibir el gol del empate, Asprilla no tuvo que ver en el tanto de la igualdad del ‘Carbonero’ en Bogotá.

Como lo menciona Pablo Repetto, dictaminaron que Andrés Mosquera no estaba en óptimas condiciones para atajar en el clásico capitalino. Dicho esto Weimar fue el titular en un partido complicado por todo lo que se juega siempre en este tipo de compromisos, incluyendo que ambos clubes se jugaban sus chances de clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I.

Y como ha sucedido ocasiones anteriores, el cancerbero chocoano respondió y fue uno de los mejores futbolistas del ‘León’ en El Campín. Para FlashScore el golero tuvo calificación de 6.8, 5 pardas totales, 2 puñetazos, 65% de precisión de los pases con 15/23, 8 pases en el último tercio y 35 toques totales del balón.

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