Roberto Hernández y un aviso a Comunicaciones a pesar de las ausencias en Xelajú MC

Bajas clave, juveniles y un mensaje que enciende las semifinales.

Roberto Hernández se ilusiona con Xelajú MC | Facebook Xelajú

Xelajú MC se metió en las semifinales del Clausura 2026, pero lo hizo con un contexto complejo que su propio entrenador, Roberto Hernández, no dudó en reconocer. De cara a la serie ante Comunicaciones, el técnico mexicano dejó claro que su equipo llegará con bajas importantes, aunque también lanzó un mensaje firme: los Superchivos están listos para competir.

Uno de los principales dolores de cabeza pasa por la portería. Rubén Darío Silva continúa fuera por una rotura de tendón de Aquiles, mientras que Nery Lobos arrastra problemas físicos que lo ponen en duda. “Nery al parecer tiene una ruptura muscular, no está grave, pero estamos tratando de recuperarlo para la siguiente serie”, explicó Hernández, quien además reconoció que su ausencia alteró la planificación del equipo.

Ante ese panorama, el protagonismo recayó en el joven Estuardo “Tato” Chang, a quien el cuerpo técnico respaldó plenamente. “Le dijimos que jugara, que disfrutara. Hay muchos jugadores que nunca en su vida juegan una liguilla así que le dije que la disfrutara”, comentó el entrenador, destacando la actitud del juvenil en un escenario de alta exigencia. A su vez, admitió que la baja de Lobos obligó a tomar decisiones: “Esperábamos tenerlo, ha tenido buenas actuaciones y decidimos no arriesgarlo”.

Las complicaciones no terminan ahí. Jesús “Chucho” López está suspendido tras su expulsión ante Marquense y su presencia en la ida ante Comunicaciones es muy poco probable, mientras que Elmer Cardoza y Kevin Ruiz tampoco están al cien por ciento. Este escenario llevó a Hernández a apostar por varios juveniles, una señal de confianza en la profundidad del plantel pese a las adversidades.

A pesar de todo, el mensaje del técnico fue claro y directo. “Nosotros somos resilientes, nos anteponemos a todo, a las lesiones, el plantel lo asume muy bien”, afirmó, dejando en evidencia la mentalidad del grupo. Incluso, fue más allá y se animó a marcar territorio en la liguilla: “Tenemos muchos elementos para ser campeones”, sostuvo con convicción.

Sobre el rival, Hernández no subestimó a Comunicaciones, pero dejó un aviso entre líneas. “Es un rival difícil, fuerte en su casa y que ha mejorado”, señaló, reconociendo el crecimiento de los cremas. El primer capítulo de esta serie se jugará el jueves 7 de mayo en el Estadio Cementos Progreso, donde Xelajú, pese a las ausencias, buscará demostrar que sigue siendo un serio candidato al título.

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