Cómo se define el último boleto de Guatemala a la Copa Centroamericana 2026

Solo dos equipos con posibilidades de tomar el último lugar de clasificación.

Comunicaciones o Xelajú, por un lugar en la Copa Centroamericana | @CremasOficial

La semifinal del Clausura 2026 entre Xelajú MC y Comunicaciones no solo pone en juego el pase a la final del torneo, sino también un premio de enorme valor: el último boleto de Guatemala a la Copa Centroamericana 2026. En una serie que promete ser de alto voltaje, ambos clubes saben que lo que está en juego trasciende lo local y abre la puerta a competir a nivel regional en el segundo semestre del año.

El escenario está claro. Guatemala ya tiene tres representantes definidos para el certamen internacional: Municipal y Antigua GFC, finalistas del Apertura 2025, y Deportivo Mixco, que aseguró su lugar por su posición en la tabla acumulada. De esta manera, el cuarto y último cupo se definirá directamente en esta semifinal, ya que el equipo que avance a la final del Clausura 2026 se quedará automáticamente con el boleto.

Para Xelajú MC, el desafío tiene un sabor especial. El conjunto altense viene de ser subcampeón en la última edición de la Copa Centroamericana, donde cayó en una dramática final ante Liga Deportiva Alajuelense en tanda de penales. Esa experiencia reciente no solo lo respalda como uno de los equipos más competitivos de la región, sino que también alimenta su deseo de revancha y consolidación internacional.

Del otro lado, Comunicaciones busca volver a posicionarse fuera de Guatemala tras un tiempo de ausencia en este tipo de torneos. Los cremas no participan desde 2024, cuando fueron eliminados por Alajuelense en cuartos de final y luego quedaron fuera del repechaje hacia la Copa de Campeones de la Concacaf. Por eso, esta serie representa una oportunidad clave para recuperar terreno en el plano internacional.

Sin embargo, el peso histórico está de su lado. Comunicaciones sabe lo que es ganar a nivel regional, como lo demostró con el título de la Liga Concacaf 2021, donde se consagró campeón ante Motagua. Ese antecedente le da un respaldo importante en este tipo de instancias y refuerza la obligación de volver a competir fuera del país.

Así, la serie entre Xelajú y Comunicaciones se convierte en mucho más que una semifinal. Es una final anticipada por un lugar en el mapa internacional, donde solo uno podrá dar el salto y representar a Guatemala en la Copa Centroamericana 2026.

Te puede interesar –