Pablo Repetto quiere aprovechar el envión anímico de Santa Fe para vencer a Corinthians

El cuadro ‘Cardenal’ viene de clasificar a los playoffs con autoridad, tras vencer 3-1 a Internacional de Bogotá en El Campín.

Pablo Repetto, en la previa ante Corinthians / Vizzor Image.

Independiente Santa Fe recibe este miércoles a Corinthians, en el marco de la cuarta fecha de la Copa Libertadores, partido en el que el ‘Primer Campeón’ debe sacudirse, ya que en la actual edición desconoce la victoria y necesita urgentemente estos 3 puntos si quiere seguir soñando con clasificarse a la segunda ronda.

Claro Sports acudió a la atención a medios en la Sede Deportiva de Tenjo y el profesor Pablo Repetto entregó sensaciones de la actualidad del equipo: “Por suerte hilamos 3 triunfos en los últimos 3 partidos, siendo el único equipo que lo hizo en la Liga, eso demuestra la dificultad; el último sobre todo porque estábamos perdiendo y ahí teníamos la presión de la clasificación, allí se logró ese resultado que nos tiene contentos y motivados”.

“En la Copa no pudimos, fueron 2 plazas complicadas, el fútbol argentino y brasilero tiene mucho nivel. Pero ahora tenemos que hacernos fuertes de local, tenemos la aspiración de lograr estos 3 puntos, meternos en la pelea y darle la alegría a la gente, que casi llenó el estadio el domingo y en estos momentos es donde tenemos que unirnos para lograr cosas importantes”.

Aprendizaje del partido en Brasil

“Allá hicimos un gran primer tiempo, lo que pasó también con Platense, pero contra Corinthians los controlamos de buena manera. Si bien de los 4 goles afuera, fueron 3 de pelota quieta, que es algo que también es nuestro fuerte, buscaremos tener claro que cada minuto es el último para nosotros y jugarlo con toda”.

“La expectativa ahora son los 3 puntos, y como trata la vida ahí nos vamos ilusionando. Esperamos ganar estos 3 puntos y de ahí nos empezaremos a ilusionar con la clasificación, tal como nos pasó con la Liga, necesitábamos ganar los últimos partidos y se ganaron”, recalcó el uruguayo.

¿Departamento médico?

“Los detalles no… hemos hablado del primer tiempo ante Corinthians, allí se hicieron buenas cosas y buscaremos mantenerlas, pero desatenciones en jugadas puntuales. Peñarol no fue algo táctico e individual, las pelotas paradas, esas pequeñas cosas con estos rivales nos han costado, hoy que estemos relegados. Tengo confianza que podemos mejorar para lograr el triunfo”.

“A Franco Fagúndez y Maximiliano Lovera no les alcanza para estar mañana, prácticamente descartados para la convocatoria. Ewil Murillo y Yilmar Velásquez, han venido entrenando con todo el grupo, de allí saldrá un convocado. Jader Obrian entró bien ante Internacional de Bogotá pero sintió un calambre al final del partido”, ultimó Pablo Repetto, de cara al duelo ante Corinthians.

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