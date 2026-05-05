El Team Benavidez explota contra Canelo Álvarez: “Que siga haciendo sus peleitas con rivales a modo”

José Benavidez Sr. y Sampson Lewkowicz, integrantes del equipo del Monstruo Mexicano, coinciden en que la pelea con Canelo Álvarez está enterrada

David Benavidez, campeón de tres divisiones | Getty Images vía AFP: David Becker

José Benavidez Sr., padre y entrenador de David Benavidez, y el promotor Sampson Lewkowicz coincidieron en que la posible pelea contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez prácticamente ha quedado en el olvido, al entender que el ahora campeón de tres divisiones no está en los planes del tapatío; declaraciones que surgieron después de la contundente victoria por nocaut del Bandera Roja el pasado sábado 2 de mayo frente a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, resultado que le permitió convertirse en campeón de la AMB y la OMB en las 200 libras.

“Creo que deberían dejarlo ya descansar, que siga haciendo sus peleítas, que le busquen rivales a modo donde siga ganando y siga lucrando, porque al final del día todavía vende. Entonces creo que ya no está listo para pelear con un peleador como David Benavidez o esos peleadores élite; hay que dejar descansar a Canelo Álvarez”, declaró el entrenador del Monstruo Mexicano en una charla con El Heraldo Deportes.

Cabe recordar que durante años el Monstruo Mexicano buscó concretar una pelea con Saúl Álvarez, quien en un inicio declaró públicamente que no tenía interés al considerar que su rival aún tenía poco cartel; con el ascenso del Bandera Roja, el argumento cambió y el pupilo de Eddy Reynoso señaló que no quería enfrentarse a otro mexicano, y tras su combate con Jaime Munguía, el tapatío añadió que tampoco le interesaba una pelea con una diferencia de peso considerable, pese a que más adelante sí subió al ring con Edgar Berlanga, quien habría llegado a ese enfrentamiento con un rebote importante.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez estuvo presente este fin de semana en el T-Mobile Arena de Las Vegas en calidad de aficionado para apoyar a Jaime Munguía, quien se llevó la victoria por decisión unánime frente a José Armando ‘Toro’ Reséndiz para conquistar el campeonato de la AMB en las 168 libras; sin embargo, tras el combate, el tapatío abandonó el recinto pese a que aún faltaba la pelea de David Benavidez, una decisión que generó debate tanto en la prensa especializada como entre los aficionados, debido a las distintas interpretaciones que surgieron en torno a su postura.

“Es la cara del boxeo (Benavidez)… y voy a mostrar lo que es la cara de Canelo… la nuca de Canelo… Es una vergüenza y el legado de él siempre va a estar manchado por no haber enfrentado al mejor, y las excusas de 25 libras cuando ahora Benavidez dio 30 libras de ventaja, hizo 196 y subió en 204; o sea, más de 30 libras le llevaba (el Zurdo Ramírez). El mundo del boxeo perdió la mejor pelea sabiendo que igual iba a perder Canelo, pero por lo menos intentarlo, pelear con el mejor y no poner excusas. Y ahora no nos interesa Canelo, ya no es más la cara del boxeo con esta demostración. Y aparte de sus comentarios de que quería que le dieran chingazos a Benavidez para sacárselo de arriba, y ahora (David) está más arriba que nunca”, indicó Sampson Lewkowicz, promotor del Bandera Roja, en una entrevista con Upper Box.

Saúl Álvarez volverá al ring en septiembre de 2026 como parte de la cartelera México vs El Mundo que se celebrará en Arabia Saudita, en un combate cuyo rival aún no ha sido confirmado de manera oficial. No obstante, todo apunta a que el mexicano disputaría un campeonato mundial en la división de las 168 libras frente a Christian Mbilli, actual dueño del cinturón del CMB.

“Lo que yo quisiera es que no me mencionaran a Canelo, estamos en pesos muy diferentes. Mis respetos para Canelo Álvarez, va a ser muy difícil llegar adonde ha llegado, pero ya déjenlo en paz, no quiere pelear con Benavidez y ya. Y qué bueno que se fue antes, porque se fue espantado. Qué bueno que se fue antes porque yo creo que del terror no hubiera salido de aquí”, sentenció el papá del Monstruo Mexicano.

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