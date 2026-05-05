Posibles alineaciones de Alianza Atlético vs América por la Copa Sudamericana 2026

El conjunto de David González tiene una nueva oportunidad para subir en la tabla del Grupo A.

Posibles formaciones de Alianza Atlético vs América de Cali.

América de Cali sufrió un tropiezo en la Copa Sudamericana tras caer en su más reciente presentación frente a Tigre de Argentina. El equipo dirigido por David González venía mostrando un buen rendimiento en el torneo continental, pero esa derrota complicó su panorama en la tabla del Grupo A. Por eso, en su visita a Alianza Atlético, saldrá con la necesidad de sumar de a tres para mantener viva la ilusión de avanzar a la siguiente fase. En Claro Sports te contamos el horario y cómo ver este compromiso.

Posible alineación del Alianza Atlético para el juego por la fecha 4 de la Copa Sudamericana

Así formaría Alianza Atlético: Daniel Prieto; Roman Suárez, José Villegas, Franco Coronel, Franchesco Flores; Germán Díaz, Joel Lupu, Jimmy Pérez; Erick Perleche, Elian Muñoz y Anthony Gordillo. DT: Federico Urciuoli.

Posible alineación del América para el juego por la fecha 4 de la Copa Sudamericana

Así formaría América: Jean Fernandes; Luis Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Tilman Palacios; Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Tomás Ángel. DT: David González.

¿Cómo y dónde ver a Alianza Atlético vs América de Cali por la Copa Sudamericana 2026?

El partido de Copa Sudamericana entre Alianza Atlético y América de Cali se disputará este miércoles 6 de mayo, a partir de las 21:00 (hora de Colombia), y contará con transmisión por DirecTV. Además, podrás seguir todos los detalles y el minuto a minuto a través de Claro Sports.

Últimos partidos de América de Cali

03.05.2026 | América 1-0 Pereira.

30.04.2026 | Tigre 2-0 América de Cali.

25.04.2026 | Deportivo Cali 1-0 América de Cali.

22.04.2026 | Fortaleza 1-2 América de Cali.

19.04.2026 | América de Cali 3-1 Millonarios.

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