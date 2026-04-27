¿Cuántos equipos han remontado una desventaja de 1-3 en los Playoffs de la NBA?

La lista de equipos de la NBA que han podido remontar una desventaja de 1-3 en la postemporada, con Nuggets y 76ers enfrentando esa desventaja en 2026

Playoffs NBA: ¿Cuántos equipos han remontado una desventaja de 1-3? | Imagn Images

Los Playoffs de la NBA entran a su segunda semana y el sueño de llegar a las Finales está a punto de esfumarse para algunos equipos. Tras los partidos del fin de semana, hay dos que enfrentan la eliminación, al estar con desventaja de 1-3.

Los Denver Nuggets eran vistos como uno de los favoritos en la Conferencia del Oeste, pero han perdido los últimos tres partidos ante los Minnesota Timberwolves. Se juegan la vida la noche del 27 de abril, aunque juega a su favor la baja de dos jugadores clave del rival: Anthony Edwards, por una distención de rodilla, y Donte DiVicenzo, quien se rompió el tendón de Aquiles. El otro equipo que está en un hoyo 1-3 son los Philadelphia 76ers. El equipo superó muchas bajas en la temporada regular y calificaron como séptimos en la Conferencia Este al ganar en el Play In. Dieron la sorpresa en el Juego 2 en Boston, pero perdieron los dos siguientes en casa.

¿Cuántos equipos han remontado un 1-3 en los Playoffs NBA?

Denver y Philadelphia tienen la historia en contra, ya que son contadas las remontadas de 1-3 en los Playoffs. En la historia de la NBA, 298 equipos cayeron en una desventaja de 1-3 en una serie de postemporada. De ellos, solo 13 (4.4%) lograron remontar. Lo más común es que las series terminen en una ‘barrida de caballeros’, en cinco partidos.

Serie termina en 5 partidos: 179

Serie termina en 6 partidos: 83

Serie termina en 7 partidos: 36 (con las 13 remontadas)

La ronda en la que más remontadas 1-3 se dieron fue en las semifinales de conferencia:

Finales NBA: 38-1

Finales de conferencia: 46-3

Semifinales de conferencia: 97-4

Primera ronda: 87-3

Finales de división (hasta 1970): 12-1

Semifinales de división (hasta 1970): 5-1

Semifinales (hasta 1948): 1-0

¿Cuáles son los equipos de la NBA que han remontado una serie tras ir abajo 3-1?

La última vez que se dio una remontada 1-3 fue los Playoffs del 2020. Esa campaña, los Denver Nuggets remontaron un 1-3 en par de ocasiones, aunque se hizo en condiciones inusuales, ya que fue la postemporada de la burbuja de Orlando, sin localía. Antes de eso, en las Finales del 2016 se dio el anterior antecedente.

2020 Nuggets | ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. Clippers | Semifinales Conferencia Oeste

| ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. Clippers | Semifinales Conferencia Oeste 2020 Nuggets | ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. Jazz | Primera Ronda Conferencia Oeste

| ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. Jazz | Primera Ronda Conferencia Oeste 2016 Cavaliers | ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs Warriors | Finales NBA

| ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs Warriors | Finales NBA 2016 Warriors | ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs Thunder | Finales Conferencia Oeste

| ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs Thunder | 2015 Rockets | ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. Clippers | Semifinales Conferencia Oeste

| ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. Clippers | Semifinales Conferencia Oeste 2006 Suns | ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. Lakers | Primera ronda Conferencia Oeste

| ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. Lakers | Primera ronda Conferencia Oeste 2003 Pistons | ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. Magic | Primera ronda Conferencia Este

| ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. Magic | Primera ronda Conferencia Este 1997 Heat | ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. Knicks | Semifinales Conferencia Este

| ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. Knicks | Semifinales Conferencia Este 1995 Rockets | ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. Suns | Semifinales Conferencia Oeste

| ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. Suns | Semifinales Conferencia Oeste 1981 Celtics | ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. 76ers | Finales Conferencia Este

| ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. 76ers | 1979 Bullets | ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. Spurs | Finales Conferencia Este

| ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. Spurs | 1970 Lakers | ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. Suns | Semifinales de la División Oeste

| ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. Suns | Semifinales de la División Oeste 1968 Celtics | ganó 4-3, tras ir perdiendo 1-3 vs. 76ers | Finales de la División Este

Los 76ers lo tienen más difícil que Denver porque no tienen la ventaja de localía en la serie. Solo Celtics en 1968, Rockets en 1995 y Cavs en 2016 consiguieron remontar pese a jugar dos de los últimos tres fuera de casa.

Cleveland Cavaliers, el único en levantar un 1-3 en las Finales de la NBA4

En las Finales de la temporada 2016, LeBron James lideró a los Cavaliers junto con Kyrie Irving a la más grande hazaña en la historia de la NBA. Warriors ganó los primeros dos duelos con grandes actuaciones de Draymond Green. Sin embargo, el tercero lo dominaron los Cavaliers con 62 puntos combinados entre Kyrie y LeBron.

Warriors ganó el cuarto con grandes actuaciones de Curry, Thompson y Green. Pero no todo fue positivo en el Juego 4, pues Draymond recibió una falta técnica que lo dejó fuera para el Juego 5.

Enfrentando la eliminación, pero sin Green en la cancha, los Cavs se llevaron el quinto con actuaciones de 41 puntos de Irving y James. LeBron repitió estos mismos puntos en el sexto juego y empataron la serie.

Fuera de casa para el Juego 7 y con el antecedente de que ningún equipo había logrado remontar un déficit de 3-1 en las Finales, LeBron le llevó el primer campeonato a Cleveland y puso su nombre en la historia.

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