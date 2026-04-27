¿Qué necesita Deportivo Cali para clasificar en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El equipo de Rafael Dudamel buscará la victoria el fin de semana, ante un Deportes Tolima que jugará Libertadores y ya está clasificado en Liga.

Cuentas del Deportivo Cali / Vizzor Image.

El clásico caleño se vistió de verdiblanco. El solitario gol de Avilés Hurtado prendió la fiesta ‘Azucarera’ en el Estadio Palmaseca. Deportivo Cali se quedó con los 3 puntos ante América de Cali, un triunfo que sirve para alivianar los ánimos en la escuadra de Rafael Dudamel.

Dicho esto, en Claro Sports repasamos lo que son las cuentas del equipo vallecaucano para poder jugar los playoffs. Después de varios campeonatos en los que no ha clasificado en los 8, el equipo tiene deuda con su afición y va por el hito.

Cuentas del Deportivo Cali en Liga BetPlay 2026-I

El elenco vallecaucano no la tendrá nada fácil en esta última jornada de la Liga BetPlay 2026-I. Tendrá que visitar a un Deportes Tolima que ya está clasificado con anticipación, pero que podría poner una nómina mixta, ya que vendrá de jugar Copa Libertadores, recibe en Ibagué a Coquimbo Unido de Chile.

Si gana: tendrá que esperar que haya vencedor en el partido entre Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá, si hay empate en el derbi capitalino le arrebataría la plaza al ‘Cardenal’. Además debe esperar que si el Cali le gana al Tolima, no sea mayor su diferencia de gol, parcialmente los ‘Verdiblancos’ cuentan con +4 y el ‘Poderoso’ +3.

tendrá que esperar que haya vencedor en el partido entre Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá, si hay empate en el derbi capitalino le arrebataría la plaza al ‘Cardenal’. Además debe esperar que si el Cali le gana al Tolima, no sea mayor su diferencia de gol, parcialmente los ‘Verdiblancos’ cuentan con +4 y el ‘Poderoso’ +3. Si empata: tendrá que esperar que Independiente Santa Fe no le gane a Internacional de Bogotá. Que el Medellín no le gane a Águilas Doradas. Que Millonarios triunfe ante Alianza en Valledupar.

tendrá que esperar que Independiente Santa Fe no le gane a Internacional de Bogotá. Que el Medellín no le gane a Águilas Doradas. Que Millonarios triunfe ante Alianza en Valledupar. Si pierde: no tiene chances de clasificar.

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