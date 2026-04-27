Xavi Simons se pierde el Mundial con Países Bajos y la lucha por la salvación con el Tottenham

El neerlandés sufrió rotura del ligamento cruzado anterior ante Wolverhampton, será operado y queda fuera de la Copa del Mundo 2026

El Tottenham confirmó la baja del jugador en un parte médico | Reuters

Xavi Simons no jugará el Mundial 2026 ni el cierre de temporada con el Tottenham. El mediocampista neerlandés sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido ante Wolverhampton Wanderers en la Premier League y será sometido a cirugía en las próximas semanas, de acuerdo con el parte médico confirmado por el club inglés el lunes 27 de abril.

La lesión se produjo en la segunda mitad del encuentro disputado en Molineux, un duelo que terminó con victoria 1-0 del Tottenham. Simons tuvo un contacto con el defensor Hugo Bueno, apoyó mal la pierna y de inmediato se llevó la mano a la rodilla derecha, permaneciendo en el césped con evidentes gestos de dolor antes de ser retirado en camilla.

El neerlandés intentó continuar tras la acción, pero no pudo sostenerse físicamente y fue sustituido tras varios minutos de atención médica. El club informó que Simons presenta una rotura del ligamento cruzado anterior, una lesión que requiere intervención quirúrgica y un periodo de recuperación estimado de entre siete y nueve meses.

Con ese diagnóstico, el jugador queda descartado para los últimos partidos de la temporada 2025-2026 y para la Copa del Mundo que inicia el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México, donde la selección neerlandesa enfrentará a Japón, Túnez y Suecia.

They say life can be cruel and today it feels that way. Be patient with me. TTP. COYS🤍 🧡 pic.twitter.com/3wdYIibQI0 — Xavi Simons (@xavisimons) April 26, 2026

Tras conocerse el alcance de la lesión, Simons publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó su estado emocional. “Dicen que la vida puede ser cruel y hoy se siente así. Mi temporada ha terminado de forma abrupta y estoy tratando de procesarlo. Estoy destrozado”.

El jugador también hizo referencia directa a la Copa del Mundo, objetivo central en su calendario competitivo. “Todo lo que quería era luchar con mi equipo en el tramo final de la temporada, y eso me lo han quitado. Igual que el Mundial. Representar a mi país este verano… se ha ido. Me tomará tiempo encontrar paz con esto, pero seguiré siendo el mejor compañero posible. No tengo dudas de que juntos ganaremos esta batalla”.

La lucha por la permanencia y el Mundial con Países Bajos

La baja representa un impacto directo para el Tottenham en la recta final de la Premier League. El equipo dirigido por Roberto De Zerbi se encuentra en la zona roja de la clasificación, a dos puntos del West Ham, con cuatro partidos por jugar.

Sin Simons, los Spurs deberán redistribuir responsabilidades ofensivas en los cuatro juegos restantes del calendario. Su ausencia obliga a modificar el funcionamiento del mediocampo en un contexto donde cada punto es determinante para la permanencia. En la recta final de la campaña, la escuadra londinense enfrentará partidos de vida o muerte ante Chelsea, Leeds, Aston Villa y Everton.

Para la selección de Países Bajos, la ausencia también altera la planificación rumbo al Mundial 2026. Simons suma 34 partidos internacionales y fue titular en la Eurocopa 2024, donde marcó en la semifinal ante Inglaterra. Su perfil como mediocampista ofensivo lo colocaba como una de las piezas centrales para Ronald Koeman en la justa veraniega.

El equipo neerlandés debutará el 14 de junio ante Japón, antes de enfrentar a Suecia el 20 y a Túnez el 26 en el Grupo F. Sin Simons, el cuerpo técnico deberá ajustar la estructura ofensiva a menos de 50 días para el inicio del torneo.

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