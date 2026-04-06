De tocar el cielo en 2014 a la frustración en 2018: la historia de James Rodríguez en los Mundiales

James pasó de dominar el Mundial 2014 a ver frenado su impacto en 2018, en una historia marcada por lesiones

Antes de irrumpir en la élite global, James Rodríguez ya había construido un camino sólido en el fútbol internacional. Tras brillar en Banfield, donde fue campeón en 2009, dio el salto a Europa para consolidarse como ídolo en FC Porto. Su talento lo llevó luego al AS Monaco, donde terminó de pulir su fútbol antes de dar el golpe definitivo en su carrera. Aunque su calidad era evidente, pocos anticipaban que estaba a punto de protagonizar una de las actuaciones individuales más impactantes en la historia de los Mundiales.

Brasil 2014: el nacimiento de una leyenda

La Copa Mundial de la FIFA 2014 marcó un antes y un después en la carrera del colombiano. Allí, James Rodríguez no solo lideró a su selección, sino que se convirtió en la gran figura del torneo. Su capacidad goleadora, visión de juego y personalidad lo posicionaron entre los mejores del mundo, siendo determinante en cada uno de los partidos que disputó Colombia.

El reconocimiento de los grandes

El impacto de su rendimiento fue tal que figuras del fútbol mundial no dudaron en elogiarlo. El técnico uruguayo Óscar Tabárez lo catalogó como el mejor jugador del torneo, poniéndolo al nivel de estrellas como Lionel Messi o Luis Suárez. Por su parte, el seleccionador colombiano José Pekerman destacó su talento natural y aseguró que siempre confió en que ese sería su Mundial.

Los registros de James Rodríguez en la historia de la Copa del Mundo lo consolidan como una leyenda de su país. Con seis goles en ocho partidos, es el máximo anotador de Colombia en Mundiales, superando a referentes históricos como Carlos Valderrama y Freddy Rincón en términos de impacto goleador. Su promedio y protagonismo lo ubican como una de las figuras más determinantes que ha tenido la ‘Tricolor’ en este torneo.

Un Mundial perfecto en 2014

Su actuación en Brasil fue prácticamente impecable. Marcó en todos los partidos que disputó: ante Grecia, Costa de Marfil, Japón, Uruguay (doblete) y Brasil. Ese rendimiento le permitió quedarse con la Bota de Oro como máximo goleador del torneo. Además, su inolvidable volea ante Uruguay fue elegida como el mejor gol del campeonato y posteriormente recibió el Premio Puskás de la FIFA 2014, un reconocimiento a la espectacularidad de su anotación.

James fue figura en 2014, pero en 2018 su historia cambió. Claro Sports

Rusia 2018: el Mundial de la frustración

Cuatro años después, en la Copa Mundial de la FIFA 2018, James Rodríguez llegó como la gran figura de Colombia, pero su protagonismo se vio condicionado por problemas físicos. A pesar de mostrar su calidad, especialmente ante Polonia con dos asistencias magistrales, una lesión en el sóleo derecho limitó su participación y terminó siendo determinante en el destino del equipo.

Un adiós anticipado

La recaída sufrida en la fase de grupos le impidió disputar el decisivo encuentro de octavos de final ante Inglaterra. Sin su principal referente, Colombia terminó quedando eliminada en la tanda de penales, cerrando así un Mundial marcado por lo que pudo ser y no fue para James Rodríguez.

Camino a 2026: la última ilusión

Con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el legado de James Rodríguez sigue vigente. Su historia en los Mundiales combina gloria, talento y resiliencia, y lo posiciona como uno de los grandes ídolos del fútbol colombiano. A la espera de una nueva oportunidad, el ‘10’ sueña con volver a brillar en el escenario más grande del fútbol y escribir un último capítulo memorable en su carrera.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

El conteo regresivo rumbo al Mundial 2026 continúa en Claro Sports con la lista de los 100 mejores jugadores en la historia de las Copas del Mundo, donde siguen apareciendo nombres que marcaron época. En esta ocasión, el colombiano James Rodríguez se posiciona en el lugar 66, tras su impacto en Brasil 2014, en un ranking que reúne a figuras históricas como Cristiano Ronaldo, Oliver Kahn y Andrea Pirlo, y que reconoce a los futbolistas que dejaron huella en el escenario más grande del fútbol.

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