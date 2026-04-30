CDMX “extiende” el Fan Fest del Mundial 2026: ¿Dónde serán los festivales con torneos, transmisión de partidos y más?

La capital del país prepara una estrategia para llevar el ambiente mundialista a todas las alcaldías con espacios gratuitos y actividades para toda la familia

CDMX vivirá el Mundial 2026 con 18 festivales | Imago7

La Ciudad de México se prepara para vivir el Mundial 2026 con una propuesta que busca llevar la experiencia más allá de los estadios. Con la organización de 18 festivales futboleros distribuidos en distintas alcaldías, la capital pretende convertir cada rincón en un punto de encuentro para aficionados locales y visitantes.

Esta iniciativa surge como una alternativa para quienes no podrán asistir a los partidos dentro del Estadio Azteca, pero que desean formar parte del ambiente mundialista. A través de pantallas gigantes, actividades culturales y espacios recreativos, la CDMX busca replicar y ampliar el concepto del tradicional FIFA Fan Fest.

¿Qué son los Festivales Futboleros que la CDMX tendrá durante el Mundial 2026?

Los Festivales Futboleros serán espacios públicos habilitados durante la Copa del Mundo 2026 para la transmisión en vivo de los partidos, acompañados de diversas actividades para el público.

El objetivo es generar una experiencia colectiva en la que el fútbol sea el eje principal, pero que también incluya elementos culturales, recreativos y turísticos. Estos espacios estarán abiertos a todo público y no requerirán boleto de acceso.

Siguiendo un modelo similar al Fan Fest de la FIFA, pero adaptado a la dimensión de la capital, los festivales estarán distribuidos estratégicamente para cubrir distintas zonas de la ciudad.

¿Dónde se realizarán los Festivales Futboleros? Lista por alcaldía

Los festivales se llevarán a cabo en diferentes puntos de la Ciudad de México, con sedes confirmadas en espacios públicos y deportivos:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc

Gustavo A. Madero: Deportivo Hermanos Galeana (por confirmar)

Gustavo A. Madero: Campos Revolución

Benito Juárez: Parque Las Américas

Coyoacán: Parque de la Consolación

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle

Iztapalapa: Utopía Meyehualco

Iztapalapa: Central de Abastos

Magdalena Contreras: Unidad Independencia

Miguel Hidalgo: Parque Cri-Cri

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa

Tlalpan: Deportivo Vivanco

Tláhuac: Bosque de Tláhuac

Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina

Xochimilco: Deportivo Xochimilco

Además, el Zócalo capitalino será uno de los puntos principales, al considerarse el centro de esta estrategia durante el torneo.

¿Los Festivales Futboleros transmitirán todos los partidos del Mundial 2026?

De acuerdo con lo informado por las autoridades capitalinas, al menos siete sedes contarán con la transmisión completa de todos los partidos del Mundial 2026 durante los 39 días de competencia.

En el resto de los espacios, la actividad se concentrará en encuentros clave, especialmente aquellos en los que participe la selección mexicana o en instancias decisivas del torneo.

Esta distribución permitirá mantener activos los espacios a lo largo de todo el Mundial, garantizando opciones para distintos públicos en diversas zonas de la ciudad.

¿Además de fútbol, qué actividades habrá en estos festivales de la CDMX?

Aunque el fútbol será el principal atractivo, los festivales incluirán una amplia oferta de actividades para distintos sectores de la población. Entre ellas se contemplan conciertos, presentaciones artísticas, talleres y espacios recreativos para niñas y niños.

También habrá torneos improvisados y dinámicas deportivas que buscarán fomentar la convivencia entre los asistentes, además de intervenciones urbanas que reflejen la identidad cultural de cada alcaldía.

La gastronomía tendrá un papel relevante dentro de esta propuesta, con ferias y muestras culinarias que permitirán a los visitantes conocer la diversidad de la cocina mexicana, desde antojitos tradicionales hasta propuestas locales.

Todos los festivales serán gratuitos y estarán diseñados con un enfoque familiar, por lo que no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas. Con esta iniciativa, la Ciudad de México busca que el Mundial 2026 no solo se viva en las canchas, sino también en las calles, con espacios accesibles para toda la población.

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