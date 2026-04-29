Barcelona busca nuevas estrellas en México con la apertura de academia

Esta decisión marca un paso importante en la estrategia global del equipo español para captar talento joven fuera de Europa

Lamine Yamal es una de las joyas más notables de la cantera culé | Reuters

El Barcelona ha puesto sus ojos en México con un proyecto que busca expandir su modelo de formación a nivel internacional. El club blaugrana confirmó que Querétaro será la sede de su nueva Barça Academy Residency, la segunda en su historia, después del proyecto que inició en Arizona en 2017. Esta decisión marca un paso importante en la estrategia global del equipo español para captar talento joven fuera de Europa.

El proyecto ya está en marcha y contempla que a partir del próximo verano comiencen los primeros Summer Camps residenciales, lo que representará el inicio de actividades en la nueva sede. Además, el club adelantó que en octubre se llevarán a cabo las pruebas de selección, con el objetivo de identificar a los jugadores que formarán parte de este programa.

La residencia no operará de manera completa de inmediato, ya que los estudiantes comenzarán a vivir de forma permanente hasta septiembre de 2027, cuando el proyecto esté totalmente consolidado. El plan incluye una estancia anual para los jóvenes, quienes combinarán su desarrollo deportivo con formación académica dentro de las instalaciones.

Cabe destacar que el Barcelona ya tenía presencia en la ciudad, ya que en 2024 se inauguró una Barça Academy en Querétaro, dirigida a jugadores de entre 6 y 18 años. Sin embargo, este nuevo proyecto dará un paso más al incorporar el formato residencial, lo que permitirá un seguimiento integral de los futbolistas.

El club ha establecido que la academia se sustentará en tres pilares fundamentales: la metodología de juego del Barcelona, la formación académica y una residencia diseñada para el desarrollo integral del deportista. Un enviado del club supervisará la implementación del estilo blaugrana, asegurando que se mantenga la identidad futbolística en cada proceso de formación.

Para conformar los equipos, el Barcelona tiene previsto crear tres categorías específicas, integradas por jugadores nacidos en 2012, 2013 y 2014. Este enfoque busca trabajar con generaciones definidas y desarrollar talento a largo plazo bajo los estándares del club.

El modelo toma como referencia la experiencia en Estados Unidos, donde la Barça Academy Residency de Arizona ha formado jugadores que han llegado a selecciones nacionales, como Matthew Hoppe, Diego Luna, Caden Clark y Julián Araujo.

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