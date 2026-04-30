Santa Fe pone en jaque su continuidad en la Copa Libertadores

El ‘Cardenal’ termina la primera vuelta de la fase de grupos con solo un punto de nueve posibles.

Santa Fe se enreda en la Libertadores | Vizzor

Santa Fe se enredó mucho más de la cuenta. El objetivo de llegar a los octavos de final, lamentablemente, se ve cada vez más difuso tras haber caído a manos de Platense por 2-1. Los ‘Cardenales’ quedan en el ojo del huracán, pues en el partido de “vida o muerte”, protagonizaron una lamentable actuación.

Su rival no llegaba con buen presente en la temporada. Si bien logró dar un batacazo contra Peñarol en Montevideo, el ‘Calamar’ no mostraba buenas credenciales en el plano doméstico. Tampoco llegaba el punto de decir que Santa Fe era favorito, pues tampoco lo premiaba su irregular semestre, pero claramente llegó con obligaciones de cuadrar caja el onceno de Pablo Repetto.

El juego de los capitalinos no se vio a la altura de un duelo de alta exigencia. Desde el “vamos”, Pablo Repetto dejó dudas en su planteamiento de juego. La poca ambición ofensiva marcó el camino, además de los despistes que provocaron los goles en contra. Muy tarde, Santa Fe se acordó de atacar y batallar en campamento rival.

Poquísima producción ofensiva

No podía dejar pasar el bus Repetto. Hay un dato que comprueba y liquida al uruguayo: el ‘Cardenal’ solo pateó una vez al arco, que fue en el gol de Fagúndez. Hubo ciertos disparos desviados, pero no sumaron a la estadística como acciones de real peligro sobre al pórtico rival. Una noche muy tranquila tuvo el portero Matías Borgogno.

Sin tener una poderosa nómina, el juego se disputó como lo quiso Platense. El local impuso condiciones y penetró espacios que dejó Santa Fe, especialmente por el lado de Christian Mafla. Por ese lado llegaron los dos goles: uno a través de un centro y el rebote capturado por Tomás Nasif, mientras que Mateo Mendía convirtió su diana después de un córner por esa banda.

Y en el momento de replantear, solo se vieron cambios posicionales. La molestia de Hugo Rodallega al salir del campo por Nahuel Bustos, sin duda, dejaba entrever esa insatisfacción. De nuevo Repetto vuelve a tener una noche muy discutida, por lo que el estrés crece para la última jornada de Liga, donde tiene hipotecado su boleto a playoffs.

Santa Fe, al borde de la eliminación

El ‘León’ sufre en el grupo E. Después de que ganara Platense, alargó su registro a 6 puntos e iguala en liderato con Corinthians. Es decir, queda cinco por encima del cuadro bogotano, sepultado en la última colocación por su diferencia de gol.

Es más, Santa Fe hasta podría comprometer su llegada a Sudamericana en el peor de los escenarios. Donde Peñarol supere a Corinthians, este jueves, ya estaría tres puntos por encima del cuadro colombiano. Situación grave del ‘Cardenal’, que pende de un hilo si anhela seguir vigente en el plano internacional.

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