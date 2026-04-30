Hugo Sánchez enciende la ilusión: pide apoyo para la selección mexicana en el Mundial 2026

Hugo Sánchez aseguró que confía en lo hecho por Javier Aguirre y los jugadores

Hugo Sánchez manda mensaje a la afición mexicana | Imago 7

El histórico exdelantero de la selección mexicana, Hugo Sánchez, volvió a pronunciarse sobre el momento que atraviesa el Tricolor de cara al Mundial 2026, haciendo un llamado directo a la afición para respaldar al equipo durante el torneo. Para el exgoleador, el apoyo colectivo puede convertirse en un factor determinante en el rendimiento del grupo dirigido por Javier Aguirre.

Las declaraciones se dieron en el marco de la presentación del libro Tiro libre. Relatos cancheros sobre fútbol, evento realizado en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde Sánchez participó como invitado. Durante su intervención, el exjugador insistió en la necesidad de generar un entorno positivo alrededor del combinado nacional en un momento clave del proceso rumbo al Mundial.

“Lo más importante es que unamos energía positiva para la selección mexicana. Será muy interesante que la selección haga algo histórico”, expresó Sánchez.

El exfutbolista también subrayó que este objetivo no es una postura individual, sino una idea compartida dentro del entorno del equipo. En ese sentido, destacó que tanto el cuerpo técnico como los propios jugadores tienen clara la meta de competir a un alto nivel en la justa mundialista. “Lo dice Javier Aguirre, lo dice Rafael Márquez, lo dicen los jugadores que están preparándose para ello”, añadió.

Sánchez reconoció que existen selecciones que parten como favoritas debido a la calidad de sus planteles, pero enfatizó que esto no debe limitar la aspiración de México. Consideró que la ilusión y la unidad pueden ser elementos clave para competir en igualdad de condiciones. “Sabemos que hay otras selecciones de otros países que tienen mejor calidad y mejor talento. Pero no hay que perder la ilusión, y lo que sí, hay que estar unidos todos los mexicanos”, comentó.

En esa misma línea, hizo un llamado a la afición para mantener el respaldo sin importar los resultados que se presenten durante la competencia, destacando la importancia del apoyo incondicional. “Y, por favor, apoyemos, jueguen bien, jueguen mal o jueguen regular, somos mexicanos y tenemos que disfrutar y apoyar siempre a nuestra selección”, señaló.

El evento también contó con la participación de Leonardo Cuéllar, quien aprovechó el espacio para opinar sobre la reciente convocatoria de la selección nacional, en particular sobre la inclusión de Guillermo Martínez. El exentrenador consideró que la lista presenta elementos interesantes y valoró la presencia del delantero.

“La lista va bien y está bien que hayan puesto nuestro Memote”, expresó Cuéllar, al referirse al atacante universitario.

De esta manera, en un contexto previo al Mundial de 2026, distintas voces del fútbol mexicano coinciden en la importancia de fortalecer la unión entre equipo y afición, en busca de que la selección nacional pueda competir al más alto nivel en casa.

Te puede interesar: