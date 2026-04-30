Gabriela Jaquez tiene discreto partido en la derrota del Chicago Sky ante el atlanta Dream de Angel Reese

Atlanta Dream vence a Chicago Sky en pretemporada con regreso de Angel Reese ante su exequipo

Gaby Jaquez cae en su segundo partido | GARY DINEEN / NBAE / GETTY IMAGES VIA AFP

El Atlanta Dream se impuso 87-78 al Chicago Sky en el partido de pretemporada de la WNBA, que quedó marcado por el regreso de Angel Reese ante su exequipo. El encuentro sirvió como referencia para ambos conjuntos en la preparación rumbo al inicio de la temporada. Mientras que la mexicana Gabriela Jaquez tuvo un discreto partido.

Desde el primer periodo, Atlanta tomó la iniciativa en el marcador con posesiones largas y puntos en la pintura. Chicago respondió con tiros de media distancia y transiciones, lo que permitió mantener una diferencia corta durante los primeros minutos.

Reese tuvo participación desde el arranque y se involucró en ambos lados de la cancha. La jugadora de tercer año sumó puntos cerca del aro y participó en la recuperación de balones, además de intervenir en la circulación ofensiva del Dream. Dejando siete rebotes, dos asistencias y ocho puntos.

Chicago ajustó en el segundo periodo con rotaciones que le permitieron reducir la diferencia. En ese tramo, el equipo encontró puntos desde la línea de tiros libres y segundas oportunidades tras rebotes ofensivos, lo que mantuvo el juego en disputa antes del descanso.

Para el tercer cuarto, Atlanta volvió a ampliar la ventaja con una serie de posesiones consecutivas que incluyeron tiros desde el perímetro y jugadas en transición. Chicago intentó responder con ataques rápidos, pero registró pérdidas de balón que limitaron su producción ofensiva.

En el último periodo, el Dream administró la diferencia con posesiones controladas. Chicago recortó en algunos momentos con tiros de tres puntos, aunque no logró completar la remontada. Atlanta cerró el encuentro con puntos en la pintura y desde la línea de tiros libres.

Por parte del Sky, la mexicana Gabriela Jaquez tuvo actividad en su segundo juego de pretemporada. La jugadora registró cuatro puntos y cuatro rebotes, además de una asistencia y una recuperación, aunque tuvo pocos minutos en el encuentro.

El partido concluyó con ventaja para Atlanta, que sostuvo el marcador en los minutos finales. El resultado deja al Dream con un triunfo en su preparación, mientras que Chicago continúa con ajustes en su rotación antes del inicio de la temporada.

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