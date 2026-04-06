América vs Cruz Azul en el Azteca: precios y dónde comprar boletos para el Clásico Joven de la Liga MX

El Estadio Azteca albergará su primer gran juego de la Liga MX desde su reciente inauguración y nadie quiere perdérselo

América recibirá a Cruz Azul en el Azteca. | Imago7.

La Liga MX vivirá uno de los partidos más esperados del torneo con una nueva edición del Clásico Joven entre América y Cruz Azul, correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026. El duelo se disputará en el renovado Estadio Azteca y promete un ambiente lleno de intensidad, con dos equipos que llegan con objetivos claros rumbo a la Liguilla.

El América afronta este compromiso con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea por la fase final, en un cierre de torneo donde cada resultado es determinante. Además, al tratarse de un clásico, el resultado tiene un valor especial para la afición y el entorno del club.

Por su parte, Cruz Azul llega en mejor momento, con aspiraciones de cerrar la fase regular en los primeros puestos de la tabla. La Máquina buscará confirmar su buen rendimiento en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mexicano, recientemente reabierto, lo que incrementa el interés de los aficionados que ya están en búsqueda de boletos para no quedarse fuera de este espectáculo.

¿Cuándo es el América vs Cruz Azul en el Estadio Azteca?

El Clásico Joven entre Las Águilas del América y La Máquina Celeste de Cruz Azul se jugará el próximo sábado 11 de abril en la cancha del Estadio Azteca. El encuentro está programado para iniciar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México (22:00 horas en Colombia).

América vs Cruz Azul: precios y dónde comprar boletos para el partido de la Liga MX Clausura 2026

Los boletos para el partido se pueden adquirir a través de la boletera oficial del Estadio Azteca, en el sitio web fanki.com.mx. Los precios varían dependiendo de la zona del estadio, con costos que van desde los $705 pesos en las secciones más altas hasta los $5,870 pesos en las zonas premium.

Precios de referencia:

Alto Sur y Norte | Desde $705

Alto lateral | Desde $822

Zona para personas con discapacidad | Desde $1,174

Preferente 300 | Desde $1,644

Cabecera 300 | Desde $1,761

Norte y Sur 100 | Desde $1,761

Lateral 300 A y B | Desde $2,348

Platea 200 | Desde $2,701

Palcos Club | Desde $4,109

Premium A Corner Club | Desde $4,931

Premium A Locker Club | Desde $5,166

Premium A Super Seats | Desde $5,870

Con este panorama, el Estadio Azteca se alista para recibir un duelo que no solo definirá puntos clave en la tabla, sino que también pondrá frente a frente a dos de los equipos más importantes del fútbol mexicano.

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