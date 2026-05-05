Alianza Atlético vs América de Cali, en vivo: dónde ver la Copa Sudamericana 2026

Tras la derrota ante Tigre, el conjunto ‘Escarlata’ buscará volver a sumar de a tres para subir en la tabla de posiciones del Grupo A.

Horario y dónde ver al América de Cali en su visita a Alianza Atlético.

América de Cali tuvo una caída en la Copa Sudamericana en su último partido ante Tigre de Argentina. El equipo de David González venía bien en el certamen continental, sin embargo, después de esa derrota se complicó en la tabla de posiciones en el Grupo A y por eso, en su visita a Alianza Atlético, buscara sumar tres puntos para mantenerse con la ilusión de clasificar a la siguiente fase. En Claro Sports te contamos el horario y cómo ver este compromiso.

Horario y dónde ver el Alianza Atlético vs América por la jornada 4 de la Copa Sudamericana

El duelo por Copa Sudamericana entre Alianza Atlético y América de Cali se jugará este miércoles 6 de mayo a partir de las 21:00 horas de Colombia y se podrá ver su transmisión en DirecTV. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Alianza Atlético y América de Cali

Así formaría Alianza Atlético: Daniel Prieto; Roman Suárez, José Villegas, Franco Coronel, Franchesco Flores; Germán Díaz, Joel Lupu, Jimmy Pérez; Erick Perleche, Elian Muñoz y Anthony Gordillo. DT: Federico Urciuoli.

Así formaría América: Jean Fernandes; Luis Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Tilman Palacios; Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Tomás Ángel. DT: David González.

Pronóstico de la Copa Sudamericana: ¿Quién es el favorito de Alianza Atlético vs América según la IA?

Para el duelo de Copa Sudamericana entre Alianza Atlético y América de Cali, los modelos predictivos coinciden en algo clave: hay un ligero favorito, pero el partido es bastante parejo. El favorito para la IA es América, será un partido esperado: cerrado, pocos goles y con opciones de empate.

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