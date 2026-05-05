Íñiguez exige concentración total a Pumas para lograr el pase a semifinales contra América

Para el tres veces campeón con el conjunto universitario, los Pumas llegan en mejor momento, aunque advierte del peligro que representan Las Águilas

Íñiguez confía en que Pumas estará en semifinales. | Imago7.

Ismael Íñiguez, exfutbolista y multicampeón con Pumas, analizó en Peloteando de Claro Sports la serie entre los universitarios y América, después del empate en el partido de ida. En entrevista con Majo Rojas, Jorge Álvarez y Gabriel Gerberoff, el exjugador reconoció que el cierre dejó una sensación amarga para los auriazules, pero mantuvo su confianza en el equipo de Efraín Juárez.

El también técnico consideró que Pumas debe aprovechar el partido de vuelta en Ciudad Universitaria, donde tendrá el respaldo de su afición y la ventaja deportiva en caso de empate global. “Yo creo que se la lleva Pumas, pero tiene que aprovechar en casa y sobre todo ser muy constante en el tema de ser muy frecuente al ataque para hacer llegar la pelota a los ofensivos”.

Al hablar sobre los posibles cambios que podría hacer Efraín Juárez, Íñiguez fue prudente y explicó que desde fuera no es sencillo opinar sin conocer el día a día del plantel. “De fuera pudiera ser muy fácil poder hablar y dar un punto de vista, pero no hay como estar en el día a día viviendo el momento de los jugadores, del equipo y de las decisiones que se toman y por qué se toman”, afirmó.

¿Qué debe cuidar Pumas ante América?

Íñiguez señaló que Pumas debe tener claridad para defender como equipo, no solo desde la línea baja. En su análisis, el cuadro universitario tendrá momentos en los que deberá resistir el ataque americanista, por lo que la concentración será determinante.

“Simplemente el ser conscientes a la zona defensiva. Bueno, no solo a la zona defensiva, sino todos defienden como equipo. Ser constantes, ser conscientes y estar muy bien concentrados cuando te toque soportar ese momento que tenga el rival en ofensiva para solucionarlo de la mejor manera”, expresó.

El exfutbolista agregó que Pumas también ha demostrado argumentos al frente. “En ofensiva también Pumas ha demostrado y lo ha aprovechado bien”, comentó, al recordar que el equipo ha encontrado variantes durante el torneo y no depende únicamente de un solo jugador. De hecho, este fue un tema que El Cachas quiso resaltar pues recordó que una de las fortalezas históricas del club ha sido el trabajo grupal: “Pumas llega en mejor momento en general en lo individual y también en lo colectivo. No ha habido una sola figura en una final que haya ganado porque hizo tres goles. No, es trabajo en equipo donde cada quien cumple su función”.

¿Por qué puede pesar Ciudad Universitaria en el Pumas vs América?

Íñiguez destacó que el partido de vuelta en Ciudad Universitaria puede representar una ventaja anímica para Pumas. El exjugador recordó que el ambiente en el Olímpico Universitario suele ser favorable para los auriazules y que ese respaldo puede trasladarse a la cancha. “Es muy distinto jugar local con un 80% a como se jugó de visita”, explicó. “Te sientes bien, te sientes en casa, te sientes con tu gente y con mucho apoyo”, añadió.

Íñiguez aceptó que América tiene capacidad individual para ponerse en ventaja, pero consideró que Pumas cuenta con madurez para no caer en desesperación. “Puede pasar, puede pasar. Al final también América tiene individualmente capacidad y pudiera ser que también se vaya al frente en el resultado. Siento y percibo que hay mucha madurez, dentro del grupo y desde el cuerpo técnico se permea. ¿Para qué? Para poner estabilidad y no desesperarse”, señaló.

Íñiguez recordó que Pumas ya ha reaccionado ante marcadores adversos. Mencionó que ante Puebla estuvo 2-0 abajo y terminó ganando 3-2, además de otro partido frente a Cruz Azul en el que también supo responder. “Eso le da mucha confianza a Pumas y por lo tanto la estabilidad para no desesperarse si en su momento llegaran a estar por debajo en el marcador”, finalizó.

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