El “setlist” de mamá: las canciones que marcaron el Día de las Madres por generaciones

La música ha acompañado por generaciones el Día de las Madres, con canciones que conectan emociones, recuerdos y nuevas formas de celebrar a mamá

Las mejores canciones para dedicar a las madres | Claro Sports

En México, el Día de las Madres no solo se celebra con flores o reuniones familiares. La música ha sido, por décadas, una de las formas más directas de expresar cariño, nostalgia y agradecimiento. Desde serenatas hasta playlists digitales, las canciones dedicadas a mamá han acompañado distintas generaciones.

A lo largo del tiempo, distintos géneros han construido un repertorio que sigue vigente cada 10 de mayo. Baladas, rancheras, pop e incluso rock han encontrado espacio en este “setlist” que evoluciona con cada época, pero mantiene el mismo objetivo: reconocer el papel de mamá en la vida de millones de personas.

¿Cuáles son las canciones más populares para celebrar el Día de las Madres?

Cada generación tiene sus clásicos, pero hay canciones que se han mantenido como referencia obligada en esta fecha. Temas que suelen escucharse en festivales escolares, reuniones familiares o serenatas nocturnas.

Algunas de las más populares son:

“Señora, señora” – Denisse de Kalafe

“Amor eterno” – Juan Gabriel

“Madrecita querida” – Vicente Fernández

“Mi novia se me está poniendo vieja” – Ricardo Arjona

“A la madre” – El Tri

“Te amo mamá” – Marco Antonio Solís

Estas canciones han logrado mantenerse en el gusto del público por su carga emocional y por la conexión directa que generan con quienes buscan dedicar un mensaje especial.

¿Qué canciones en la actualidad pueden entrar en el “setlist” para celebrar a mamá?

Con el paso del tiempo, nuevas propuestas musicales se han sumado a las listas de reproducción dedicadas a mamá. Artistas contemporáneos han creado temas que reflejan una visión más actual de la maternidad, con letras que hablan de cercanía, apoyo y admiración.

Algunas canciones recientes que pueden formar parte del “setlist” son:

“Mi persona favorita” – Alejandro Sanz ft. Camila Cabello

“Mother” – Meghan Trainor

“The Best Day” – Taylor Swift

“Mamá” – Timbiriche

“Eres tú (mamá)” – Ha*Ash

“Por ti” – El Canto del Loco

Estas opciones suelen aparecer en plataformas digitales y playlists, lo que ha facilitado que nuevas generaciones adapten la forma de celebrar con música.

El setlist para dedicar a las más rockeras

El rock también ha tenido espacio para hablar de la figura materna, con canciones que mantienen un estilo distinto, pero con el mismo mensaje de reconocimiento.

Entre las opciones para un perfil más rockero destacan:

“Mama” – Queen

“Mother” – Pink Floyd

“Mama, I’m Coming Home” – Ozzy Osbourne

“Stacy’s Mom” – Fountains of Wayne

“A la madre” – El Tri

Canciones para recordar a mamá porque hoy ya no está aquí

El Día de las Madres también es una fecha de recuerdo para muchas personas. La música se convierte en un canal para mantener presente la memoria y rendir homenaje a quienes ya no están.

Algunas canciones que suelen dedicarse en estos casos son:

“Amor eterno” – Juan Gabriel

“Madre” – Camilo Sesto

“Cómo te voy a olvidar” – Los Ángeles Azules

“Te extraño, mamá” – diversos artistas

“Un día a la vez” – Jesús Adrián Romero

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