Vinicio Bravo pone a Pumas como favorito para avanzar a semifinales: “Aunque traiga la playera, ahorita son más que América”

La leyenda azulcrema advirtió que América llega golpeado a CU por las bajas, el nivel irregular y el buen cierre de Pumas en el Clausura 2026

Vinicio Bravo, en exclusiva para Claro Sports | Claro Sports | Imago 7

Vinicio Bravo analizó la serie entre América y Pumas en los cuartos de final del Clausura 2026. El histórico defensa azulcrema, en entrevista exclusiva con Claro Sports, reconoció que el empate 3-3 en el Estadio Azteca dejó viva la eliminatoria, pero no ocultó que el equipo de André Jardine llega al partido de vuelta con problemas de lesiones, dudas defensivas y un rival que atraviesa un mejor momento futbolístico.

“Está difícil por la situación de lesionados, bajas de juego y algo así que tiene que sacarle el ajedrez a Jardine para poder armar el equipo, pero sí fue un partido bastante emocionante, aunque sí hay que reconocer que ahorita Pumas está en mejor momento. Tampoco hay que engañarnos, aunque uno sea de América, va a decir, no, sí, este América fue superior. No, no fue así. Afortunadamente, Pumas dejó de atacar porque se veía muy peligroso”.

El panorama defensivo de América quedó marcado por las bajas de Cristian Borja y Sebastián Cáceres, además de la ausencia en ataque de Brian Rodríguez por una molestia muscular. De cara a la vuelta, Bravo señaló que el plantel debe encontrar respuestas internas para cubrir las pérdidas, señalando a Ramón Juárez como el candidato a pesar de sus minutos limitados.

“La verdad la gente no se explica por qué no juega Ramón Juárez. Es una incógnita, pero bueno, ellos sabrán por qué. Por ejemplo, este chico Shocker, Vázquez, también lo ha hecho bien a pesar de que es joven. Todavía tiene que ver mucho la banca porque, afortunadamente, ya jugó Henry Martín, que no venía jugando, entonces eso le dio un levantón al equipo por la jerarquía que tiene Henry Martín”.

La cantera y el proyecto de André Jardine

Bravo también habló de la identidad americanista y de la pérdida de presencia de jugadores formados en casa. El exlateral recordó que el América históricamente ha sido un club comprador, pero lamentó que el peso de las fuerzas básicas no sea el mismo que en otras épocas del equipo.

“Normalmente el América siempre ha sido un equipo comprador, pero afortunadamente, cuando estuvimos en esa época, se hizo la idea de darle oportunidad a la gente de fuerzas básicas, cuestión que no se está dando muy bien. Por ejemplo, en el clásico América Guadalajara, el único canterano que había en la cancha era Ricardo Marín y estaba jugando en Chivas, lo que es la vida. Sí se extraña, pero los tiempos van cambiando y hay que irse adecuando a lo que está pasando”.

Sobre la continuidad de Jardine, Bravo evitó pedir una salida inmediata y sostuvo que la directiva debe hablar con claridad con el técnico brasileño. El exjugador consideró que los tres títulos recientes respaldan su etapa, pero insistió en que América debe definir qué quiere para el cierre del torneo y para el futuro.

“Esto lo respalda, pero desgraciadamente en el fútbol mexicano nos gusta la sangre. Yo creo que tienen que ser sinceros tanto la directiva como Jardine para saber qué es lo que quieren, qué sigue en el América. El América está en boca de todos para empezar. Entonces, cualquier cosa que se haga hace más ruido. Hay que ser controlados y saber qué es lo que está pasando, cómo está el vestidor, y tienes que estar ahí para saber qué es lo que está pasando”.

Este domingo 10 de mayo, Las Águilas necesitan resolver una serie que quedó igualada tras remontar dos goles abajo en el Azteca. A pesar del gran momento anímico tras el empate, Bravo insiste que los Pumas son el equipo que llega mejor trabajado y con mayor fuerza de cara al duelo definitivo en el Olímpico Universitario.

“La verdad sincera, yo lo veo difícil, difícil, porque Pumas cerró bien, agarró mucha fuerza. Efraín Juárez ha hecho un buen trabajo y yo lo veo difícil, porque ahorita hay más Pumas que América. Hay que ser sincero, aunque traiga uno la playera del América, porque ahorita está mejor”.

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