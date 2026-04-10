Aldaír Quintana, el héroe colombiano en Copa Libertadores

El portero de Independiente del Valle tuvo una magistral actuación en su visita a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Aldaír Quintana, portero colombiano | Vizzor

Culmina la primera jornada de la Copa Libertadores. No hay un buen sabor para la representación colombiana, pues el hecho de que hayan clasificado cuatro equipos no es sinónimo de calidad. Los cuatro clubes del FPC igualaron, todos en condición de local, cediendo terreno en sus respectivos grupos.

Dentro de todo, hay una amplia representación cafetera en otros equipos. Una de las principales movidas, para este año, fue la de Aldaír Quintana rumbo a Independiente del Valle. El golero campeón con Atlético Bucaramanga, graduado como ídolo al ser el artífice de la primera estrella y ayudar en victorias históricas de la institución, emprendió vuelo al vecino país.

Aldaír Quintana, el héroe en Rosario

El fichaje era un objetivo ambicioso para asegurar el arco en la Copa Libertadores, y sin duda, ha tenido un efecto inmediato. Quintana fue inicialista en el debut de Independiente del Valle, que sacó un empate valioso sin goles en su visita a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Un punto con sabor a gloria viendo el contexto del juego.

Tuvo atajadas de todo tipo. Su equipo terminó con un hombre menos, pues a la hora del juego expulsaron al referente Júnior Sornoza. Le tocó al onceno ecuatoriano plantar el bus y esperar por una buena noche de Quintana. Y no falló en lo absoluto.

Frente a una artillería pesada, con nombres como Jáminton Campaz y Ángel Di María, el cafetero mostró resistencia y se llevó los honores como la gran figura del compromiso. Sumó al menos nueve salvadas a lo largo del compromiso.

Que importante es tener garantías en el arco, Aldahir Quintana 🧤 pic.twitter.com/dWBsXnrHfE — El SCOUTER (@ElScouter_) April 10, 2026

“Hoy era fundamental sumar. El punto es bueno. Jugar con uno menos es complejo y más a este tipo de rival. (…) Si hacemos respetar nuestra casa, seguramente este punto nos va a servir mucho”, expresó Quintana en declaraciones posteriores al compromiso.

Exitoso partido del arquero en su cuarto partido como titular al servicio de Independiente del Valle. Un nombre que debería estar en la baraja de Néstor Lorenzo pensando en el Mundial 2026, pues llega pisando fuerte como alternativa para defender el pórtico ‘Tricolor’. Por ahora, la prensa internacional se deshace en elogios hacia él.

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