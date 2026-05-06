Boston River vs Millonarios, en vivo: dónde ver la Copa Sudamericana 2026

Después de quedar eliminado de la Liga BetPlay 2026-I, el equipo de Fabián Bustos espera obtener un buen resultado en tierras uruguayas.

Sebastián Valencia y Stiven Vega de Millonarios | Vizzor Image

Boston River recibe este jueves a Millonarios en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El cuadro colombiano visita una plaza mundialista, en la que espera obtener un buen resultado, de cara a una posible clasificación a la siguiente ronda del certamen. Todos los detalles del juego en Claro Sports.

Horario y dónde ver el Boston River vs Millonarios por la jornada 4 de la Copa Sudamericana

Los Embajadores’ tienen una dura visita a Montevideo, allí tendrá que sacar los 3 puntos si quiere seguir con vida en el torneo. Dicho compromiso se podrá ver a través de ESPN – Disney+ este jueves 7 de mayo a las 05:00 de la tarde (hora colombiana).

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Boston River y Millonarios

Así formaría Boston River: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Kevin Sotto, Jairo O’Neil; Agustín Amado, Federico Dafonte, Facundo Muñoa; Yaír González, Leandro Suhr y Francisco Bonfiglio. D.T.: Ignacio Ithurralde .

Bruno Antúnez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Kevin Sotto, Jairo O’Neil; Agustín Amado, Federico Dafonte, Facundo Muñoa; Yaír González, Leandro Suhr y Francisco Bonfiglio. . Así formaría Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Sebastián del Castillo, Mateo García, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos.

Pronóstico de la Copa Sudamericana: ¿Quién es el favorito de Boston River y Millonarios según la IA?

Según ChatGPT: “Millonarios llega, en general, con mayor jerarquía de plantilla, más rodaje en torneos internacionales y un estilo de juego más consolidado. Además, suele competir mejor en este tipo de escenarios, incluso como visitante”. “Probabilidades de victoria: Empate: entre 12% y 27%. Millonarios: entre 43% y 56% y Boston River: entre 29% y 39%.

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