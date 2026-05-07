Sebastián Muñoz, empatado en segundo lugar tras la Ronda 1 de LIV Golf Virginia

Solo Lucas Herbert firmó una mejor tarjeta que el colombiano tras los primeros 18 hoyos en el Trump National Washington D.C.

Sebastián Muñoz, segundo en LIV Golf Virginia 2026 tras la ronda 1 | Claro Sports

Sebastián Muñoz está empatado en el segundo lugar tras la primera ronda de LIV Golf Virginia. El colombiano firmó tarjeta de -6, solo superado por Lucas Herbert, quien lidera por par de golpes de ventaja tras los primeros 18 hoyos jugados el 7 de mayo en el Trump National Washington D.C. y que vivimos por la multiplataforma de Claro Sports.

El colombiano no tuvo el mejor inicio de la jornada, al cometer bogey en el hoyo 16, el tercero de su jornada, pero recuperó terreno. Hizo birdie en el 17, 18, 1, 2, 5, 6 y 8, antes de otro bogey y finalmente su octavo birdie en el décimo, terminando con -6, empatado con Tyrrell Hatton, Marc Leishman y el español Sergio García.

El líder tras la primera jornada fue Lucas Herbert. Un eagle en el hoyo 2 terminó siendo la diferencia, que le tiene con dos golpes de ventaja previo a la jornada del viernes.

Resultados LIV Golf Virginia 2026: leaderboard tras la Ronda 1

Lucas Herbert tiene dos golpes de ventaja tras los primeros 18 hoyos en el Trump National Washington D.C. El colombiano Sebastián Muñoz está empatado en el segundo lugar, con -6.

Lucas Herbert: -8 Sebastián Muñoz: -6 Tyrrell Hatton: -6 Marc Leishman: -6 Sergio García: -6 Graeme McDowell: -5 Dean Burmester: -4 Anthony Kim: -4 Jeongwoo Ham: -4 Victor Pérez: -4

En cuanto a la clasificación por equipos, Ripper tiene cuatro golpes de ventaja al tener a dos de los mejores cinco (Herbert y Marc Leishman), además de que ninguno tuvo tarjeta por debajo del par de campo.

Ripper GC: -15 Legion XIII: -11 Torque GC: -9 Cleeks GC: -8 Southern Guards: -7 4Aces GC: -7 Crushers GC: -4 Fireballs GC: -2 Majesticks GC: +1 OKGC: +1 Korean GC: +4 RangeGoats GC: +4 HyFlyers GC: +5

La segunda jornada la podrás seguir en México por Claro Sports el viernes 8 de mayo, comenzando a las 10:15 a.m., tiempo de la CDMX.

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