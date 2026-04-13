Posibles alineaciones de América de Cali vs Alianza Atlético por la Copa Sudamericana 2026

Los dos conjuntos empataron en su primera salida de la fase de grupos, así que llegan con intención de desequilibrio.

América de Cali y Alianza Atlético traen un empate.

Avanza la fase de grupos en la Copa Sudamericana 2026. La segunda jornada trae el choque entre América de Cali y Alianza Atlético, dos cuadros que empataron en la primera fecha y ahora procurarán un triunfo que los ponga a pelear el liderato. Se espera que haya pocos cambios con respecto a las alineaciones que ya mostraron.

Posible alineación de América de Cali para el juego por la fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría América de Cali: Jean Fernandes; Luis Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Jhon Murillo; Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Tomás Ángel. D.T.: David González.

Posible alineación de Alianza Atlético para el juego por la fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría Alianza Atlético: Daniel Prieto; Erick Perleche, Román Suárez, José Villegas, Anthony Gordillo; Hernán Lupu, Germán Díaz, Jimmy Pérez; Ariel Muñoz, Guillermo Larios y Franco Coronel. D.T.: Federico Urciuoli.

¿Cómo y dónde ver América de Cali vs Alianza Atlético por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El canal que va a tener la transmisión de este compromiso será ESPN para la mayoría de países en Sudamérica. De igual forma, las personas que tengan una cuenta activa en la plataforma de streaming Disney+ podrán acceder.

Últimos partidos de América de Cali

09.04.2026 | Macará 1-1 América de Cali.

05.04.2026 | Cúcuta Deportivo 2-0 América de Cali.

02.04.2026 | América de Cali 2-0 Atlético Bucaramanga.

30.03.2026 | Independiente Medellín 2-1 América de Cali.

25.03.2026 | América de Cali 0-0 Llaneros.

Últimos partidos de Alianza Atlético

07.04.2026 | Alianza Atlético 1-1 Tigre.

03.04.2026 | Alianza Atlético 2-2 Atlético Grau.

22.03.2026 | Universidad Técnica de Cajamarca 1-1 Alianza Atlético.

15.03.2026 | Alianza Atlético 3-0 Moquegua.

07.03.2026 | Sporting Cristal 3-1 Alianza Atlético.

Te puede interesar