¡Confirman nueva lesión de Neymar! El príncipe de Santos, otra vez traicionado por su cuerpo

El Peixe informó que Neymar sufrió un problema en el isquiotibial derecho durante la eliminación de Santos frente a Palmeiras en la Copa de Brasil

Neymar sufre otra lesión | Reuters

El Santos FC confirmó que Neymar sufrió un problema en el isquiotibial derecho durante la eliminación del equipo frente a Palmeiras en la Copa de Brasil, una situación que dejará al futbolista fuera de combate durante aproximadamente un mes y que acrecienta su historial de lesiones, mismas que le han impedido tener una carrera acorde con sus enormes habilidades.

El reporte médico indica que el Príncipe de Santos sufrió una lesión de grado 2A en el bíceps femoral derecho. Información complementaria de ESPN señala que el jugador deberá guardar reposo entre dos y tres semanas; sin embargo, el equipo podría optar por no utilizarlo hasta después de las próximas fechas FIFA de septiembre y octubre.

“Probablemente Neymar esté fuera. Tendremos que arreglárnoslas sin él, igual que hicimos cuando estuvo en el Mundial y jugamos bien. Volveremos a trabajar en eso”, indicó Cuca, técnico del Santos, durante la última conferencia de prensa.

El conjunto Peixe tendrá que buscar alternativas para suplir a su delantero en los dos partidos de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Mineiro, programados para el 9 y 16 de septiembre.

La situación resulta especialmente crítica debido a que Santos cuenta con una plantilla mermada por las lesiones. Álvaro Barreal sufre el mismo problema que Neymar, mientras que Lucas Veríssimo presenta un esguince en el tobillo derecho.

El historial de lesiones de Neymar se cuenta por montones. De acuerdo con registros de Transfermarkt, el Príncipe de Santos se ha perdido 288 partidos por lesión a lo largo de 14 temporadas como futbolista profesional. Hasta el momento en que se escribe esta nota, el brasileño acumula cuatro años y medio fuera de las canchas si se suman todos los periodos en los que ha estado alejado por problemas físicos.

Su peor periodo llegó durante la temporada 2023/24, cuando permaneció 371 días alejado de los terrenos de juego y se perdió 65 partidos. Además, entre las campañas 2023/24 y 2025/26 acumuló 722 días de baja, una muestra del enorme impacto que las lesiones han tenido en la etapa más reciente de su carrera.

Sin embargo, uno de los momentos más dramáticos ocurrió antes de la Copa del Mundo 2026, cuando su disponibilidad estaba en duda y parecía que su lugar en la selección brasileña podía estar en riesgo.

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