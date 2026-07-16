Antonio Mohamed dividirá su agenda entre el debut del Toluca y la final de Argentina

El entrenador del Toluca presenció el triunfo de la Albiceleste ante Inglaterra y anticipó que buscará asistir a la final frente a España

Turco Mohamed presenció el triunfo de Argentina ante Inglaterra | Imago7

A cuatro días del debut del Toluca en el Apertura 2026 de la Liga MX, Antonio Mohamed realizó un viaje a Estados Unidos para presenciar la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. El entrenador argentino estuvo en el Estadio de Atlanta, donde la selección de su país consiguió el pase al partido por el título.

El estratega de los Diablos Rojos aprovechó la pausa previa al inicio del torneo mexicano para acompañar a la Albiceleste en uno de los encuentros centrales del certamen. Toluca comenzará su participación ante Chivas en Guadalajara, por lo que Mohamed regresará a México para dirigir el compromiso de la primera jornada.

Argentina tuvo que remontar el marcador para imponerse 2-1 a Inglaterra y clasificarse por segunda edición consecutiva a la final de una Copa del Mundo. El resultado permitió al equipo dirigido por Lionel Scaloni mantener la defensa del campeonato obtenido en Qatar 2022.

Después del silbatazo final, Mohamed permaneció en las tribunas junto con los seguidores argentinos. El entrenador fue visto celebrando la clasificación, participando en los cánticos y acompañando los festejos de los aficionados antes de abandonar el inmueble de Atlanta.

La presencia del técnico estuvo marcada por su vínculo con la selección argentina y por la posibilidad de que la Albiceleste conquiste el bicampeonato. Mohamed defendió la manera en la que los seguidores viven los partidos del combinado nacional y respondió a los comentarios generados antes de la semifinal.

“Esto es pasión, somos fútbol; tienen que respetar la pasión de fútbol. No hay que hablar más, no se habla antes en esto, ganamos jugando al fútbol para todos los que hablaron de más”, dijo a El Universal.

El entrenador también confirmó su intención de regresar a Estados Unidos después del partido de Toluca ante Chivas. Argentina enfrentará a España en la final del Mundial 2026, encuentro programado para el domingo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

“Nosotros disfrutamos esto, es una fiesta y una religión para nosotros. Si Dios quiere, vamos a estar allá, como siempre apoyando a la selección”, sentenció.

Mohamed deberá dividir su agenda entre el inicio del Apertura 2026 y la final mundialista. Primero dirigirá al Toluca en suelo tapatío y posteriormente buscará trasladarse a Estados Unidos para acompañar nuevamente a Argentina en el último partido del torneo.

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