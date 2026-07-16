José Félix Díaz anticipa una final marcada por Messi y el juego colectivo de España

El director del Diario As analiza la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, destacando la moral de La Roja y el impacto de Lionel Messi

A pocos días de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, José Félix Díaz, director del diario AS, analizó en Claro Sports por W Radio el momento de la selección española, el peso de Lionel Messi y el trabajo realizado por Luis de la Fuente. Desde Nueva York, el periodista destacó el ambiente previo a un partido que definirá al campeón del mundo.

José Félix reconoció que la ciudad vive condiciones poco habituales por la contaminación y el humo, aunque descartó que esa situación haya alterado la preparación de España. “Ha entrenado hoy en Nueva York con normalidad, no ha habido ningún problema”, explicó. Añadió que la principal atención pasa por el estado físico de algunos jugadores y no por las condiciones ambientales.

Sobre el momento anímico de La Roja, fue contundente: “Como un avión”. El periodista señaló que el triunfo sobre Francia elevó la confianza del plantel, aunque advirtió que todavía falta el paso definitivo. “La moral está a tope, pero el camino todavía hay que terminarlo. Hay que respetar mucho al rival porque enfrente está Messi”, afirmó.

Uno de los temas que más conversación ha generado es la relación de Messi con el Barcelona y el posible sentimiento dividido entre algunos aficionados españoles. José Félix rechazó esa lectura de manera tajante. “El que tenga el corazón dividido no puede presumir de ser español. Es una Copa del Mundo, se compite por un país y no por un club”, aseguró.

La final también pondrá frente a frente a Lionel Scaloni y Luis de la Fuente, dos entrenadores con trayectorias distintas, pero con resultados recientes que los colocan entre los más exitosos. “Vamos a ver una batalla futbolística dirigida por los dos mejores seleccionadores”, dijo José Félix, antes de recordar que Scaloni buscará su segundo título mundial consecutivo, mientras De la Fuente ya ganó una Eurocopa, una Nations League y ahora alcanzó la final de la Copa del Mundo.

El director de AS también destacó el modelo de formación que ha sostenido la Federación Española durante años. “Es el proceso de cómo se recluta a los jóvenes desde los 14 o 15 años, cómo se les sigue y cómo van llegando a la selección mayor”, explicó. A su juicio, el éxito actual no responde únicamente a una generación, sino a una estructura que ha producido resultados constantes en categorías inferiores.

Dentro de ese proceso, Luis de la Fuente representa una continuidad natural. José Félix resaltó que el seleccionador conoce a muchos de sus futbolistas desde etapas juveniles y que su liderazgo se basa en la normalidad. “Cuando hay una baja no se vuelve loco, no hace estridencias y sigue su camino”, comentó. También subrayó que el técnico valora tanto el rendimiento deportivo como la convivencia dentro de un torneo largo.

La fuerza de España, según José Félix, está precisamente en su funcionamiento colectivo. “Si hoy hubiera que entregar un premio al mejor español del torneo, sería muy difícil. Esa es la mejor noticia, porque esto es un equipo y algo coral”, señaló. A diferencia de otras selecciones con figuras claramente dominantes, considera que La Roja ha encontrado respuestas en distintos jugadores y momentos.

Al hablar de rendimientos individuales, eligió a Rodri como una de las mayores sorpresas por su regreso después de una lesión importante. “Viene de una lesión muy dura y ha vuelto a rendir. Ese ha sido uno de los pasos adelante”, explicó. Sin embargo, insistió en que destacar a un solo futbolista sería injusto por el nivel general del plantel.

España y Argentina disputarán la final del Mundial 2026 con dos modelos distintos: la Albiceleste apoyada en la experiencia de Messi y un grupo acostumbrado a competir en instancias decisivas, y La Roja sostenida por una estructura colectiva que ha crecido durante todo el torneo. Para José Félix Díaz, el desenlace estará en manos de los jugadores: “Los entrenadores dirigen, pero al final quienes deciden son ellos”.

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