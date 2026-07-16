Guardiola vaticinó el impacto de Messi y Rodri antes del Mundial 2026

En una entrevista realizada antes del torneo, el entrenador señaló a Messi como clave de Argentina y respaldó la recuperación de Rodri con España, ambos finalistas de la Copa

Pep Guardiola adelantó las claves de Argentina y España | Reuters

Pep Guardiola analizó las posibilidades de las principales selecciones antes del Mundial 2026 y dejó dos predicciones que cobran relevancia previo a la final entre España y Argentina. En una entrevista para OKX, publicada recientemente, el entrenador señaló que la Albiceleste podía llegar lejos si Lionel Messi alcanzaba el torneo en condiciones físicas, además de confiar en que Rodri recuperaría su nivel con la selección española.

La conversación se realizó antes del comienzo de la Copa del Mundo, cuando todavía existían dudas alrededor del estado de algunas figuras. Guardiola colocó a Argentina entre las candidatas por su condición de campeona y por la influencia que Messi mantiene dentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“Pero yo diría que… el campeón del mundo ahora es Argentina, Messi llega en forma y esa es una oportunidad porque ese tipo lo mueve todo”, expresó el técnico. La Albiceleste terminó por avanzar al partido por el título tras vencer 2-1 a Inglaterra y ahora buscará el bicampeonato frente a España.

Guardiola también habló desde su relación con varios futbolistas argentinos a los que dirigió durante su carrera. El entrenador reconoció que un nuevo campeonato de la Albiceleste tendría un significado especial por los vínculos que conserva con algunos de sus antiguos jugadores.

“Si gana Argentina, tengo muchos jugadores con los que jugué, estuve con ellos, así que estaré feliz por ellos”, señaló. Además, destacó el impacto que la llegada de Messi tuvo en el fútbol estadounidense: “Creo que la MLS para Messi allí, y antes de que otros jugadores den un paso adelante, y ojalá, ojalá puedan hacer que este continente… pueda dar un paso”.

La otra ‘predicción’ estuvo relacionada con Rodri, quien atravesó un proceso de recuperación marcado por una lesión grave en la rodilla, recaídas y largos periodos sin actividad. La falta de continuidad con el Manchester City provocó dudas sobre su presencia en la convocatoria española y sobre las condiciones en las que llegaría al torneo.

Guardiola respaldó al mediocampista desde el 3 de octubre de 2025, cuando su regreso todavía no estaba consolidado. “En el Mundial con España veremos al mejor Rodri y la próxima temporada será el mejor. Esta temporada dependerá de cómo la afronte, paso a paso. El cuerpo y el ritmo cambian, todo es cuestión de tiempo. Tiene que llevar una vida sana y trabajar, pero volverá”, afirmó entonces.

En la entrevista con OKX, el entrenador también explicó la importancia que tendría el volante dentro del sistema español. “Creo que si Rodri puede imponer su juego en el medio con Pedri y Lamine, pueden marcar la diferencia”, sostuvo. España avanzó a la final tras eliminar 2-0 a Francia y volvió al partido por el campeonato 16 años después de conquistar Sudáfrica 2010.

Las palabras de Guardiola adquieren un nuevo sentido con España y Argentina como las dos últimas selecciones del torneo. Messi buscará conducir a la Albiceleste hacia su cuarta estrella, mientras Rodri tratará de controlar el mediocampo de una Roja que aspira a levantar su segunda Copa del Mundo.

Guardiola observa esta etapa fuera de los banquillos después de anunciar su salida del Manchester City tras 10 años al frente del club. “Empecé con 37 años en Barcelona y ahora tengo 56. Necesito hacer cosas nuevas. Ahora mismo me encuentro muy feliz”, comentó sobre su presente.

El entrenador tampoco descartó mantener una relación con el conjunto inglés, aunque por ahora pretende ocupar un papel alejado de la actividad diaria. “Un día, por supuesto, volveré al Etihad Stadium. Pero ahora quiero estar detrás de la escena. Si me necesitan, ahí estaré”, concluyó.

Te puede interesar: