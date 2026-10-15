Kevin Castaño, de ser apartado en River Plate a brillar con Atlético Mineiro

El mediocampista viene de participar en la reciente fecha FIFA de la Selección Colombia, donde la ‘Tricolor’ se midió ante México, Paraguay y Perú.

Kevin Castaño con Atlético Mineiro/ REUTERS/Tiago Trindade.

Atlético Mineiro pegó primero en las semifinales contra Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana. El conjunto brasilero aprovechó su localía para vencer este miércoles 14 de octubre al elenco uruguayo 3-0 en la Arena MRV, gracias a los goles de Reiner Jesus, Bernard y la ‘cereza del pastel’ de Thiago Barbas.

Las cosas no marchan muy bien para el ‘Galo’ en el Brasileirao, ya que son séptimos con 47 puntos en 30 juegos, están muy lejos de Flamengo que lidera con 64 unidades. Parcialmente tiene cupo a Copa Sudamericana 2027, sin embargo si logra salir campeón en Barranquilla en la actual edición, tendrá cupo a Libertadores del próximo año.

Eduardo Domínguez y Kevin Castaño

Los directivos del equipo de Belo Horizonte, como todos los equipos brasileros en el último tiempo, se metieron ‘la mano al dril’ desde la dirección técnica hasta una plantilla muy bien estructurada, ya que desde febrero del 2026 persuadió y logró que Eduardo Domínguez fuera el nuevo timonel del equipo, después de su exitoso paso por Estudiantes de La Plata.

En medio de la estructuración que hizo Mineiro para los retos de esta temporada, todo parece indicar que también fue una buena jugada la incorporación de Kevin Castaño, ya que el colombiano arribó al club en agosto del presente año, se ganó a pulso un lugar en el equipo titular y es uno de los hombres de confianza de Domínguez, quien lo conoce desde que estaban ambos en el fútbol argentino.

La llegada del mediocampista antioqueño no fue fácil a suelo brasilero, mucho más porque era su primera experiencia en el fútbol más competitivo de América. Ya que venía de pasarla mal en River Plate, en medio de la decisión de Eduardo el ‘Chacho’ Coudet y la directiva del ‘Millonario’ de apartar a ciertos futbolistas, el colombiano estuvo en este grupo de separados que no volvieron a ver minutos con ‘La Banda Cruzada’.

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Vio la luz

Inclusive su último partido con este equipo fue el 21 de mayo contra RB Bragantino por Copa Libertadores, después no volvió a ver minutos y por su bien se marchó al ‘Galo’. River desembolsó 12.6 millones de euros al Krasnodar de Rusia para quedarse con los servicios del mediocampista, no obstante su paso por allí no fue el mejor, a tal punto que los hinchas y periodismo en Buenos Aires manifiestan que es uno de los peores fichajes de la historia del ‘Millonario’.

Sin embargo el colombiano de 26 años encontró un nuevo aire y una nueva casa en su carrera, ya que en este par de meses vestido con la camiseta del ‘Galo’ registra 12 compromisos, sin goles y 723 minutos. Además, si nada extraordinario ocurre, a falta del partido de vuelta en Montevideo, será finalista de Copa Sudamericana, la cual se va a jugar en Barranquilla.

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