Boca Juniors vs Atlético Mineiro, final de la Copa Sudamericana 2026: ¿Cuándo se juega, a qué hora y dónde ver en vivo?

Los ‘Xeneizes’ y el ‘Gallo’ esperan llevarse un título más a las vitrinas en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Gran final de la Copa Sudamericana | Claro Sports

Ya todo está listo para la gran final de la Copa Sudamericana 2026. Boca Juniors y Atlético Mineiro tendrán que empacar maletas para vivir una tarde de combate por la gloria. El ‘Xeneize’ espera cortar una sequía de 18 años sin dar la vuelta olímpica en competiciones internacionales, mientras que el cuadro de Minas Gerais lleva 12 años de espera.

Sin duda, duelo de históricos del fútbol sudamericano. Ha sido un camino largo para ambos equipos en la disputa por un lugar en la máxima cita, que tendrá lugar por primera vez en Colombia desde que se juegan finales neutrales. El vencedor relevará a Lanús como el rey de la segunda competición en nivel de importancia para este lado del continente.

Boca gozó con una noche espléndida más a su lista de proezas. Luego de caer 0-1 en la ida, fue al Maracaná y obtuvo su boleto como finalista tras despachar 1-3 a Vasco Da Gama. Con más de cuatro mil hinchas argentinos en las tribunas del histórico recinto, el equipo retornó a final de Sudamericana desde 2005, cuando le ganó a Pumas UNAM por penales.

En el caso del Mineiro, por poco y se quedaba a la espera de unos penales que no estaban presupuestado. Derrotó con autoridad al Montevideo City Torque por 3-0 en semis, pero sudó la gota gorda en el Centenario de Montevideo. Terminó con dos hombres menos y sufrió dos goles agónicos de la escuadra charrúa. No le alcanzó al modesto equipo revelación del torneo, por lo que el ‘Gallo’ repite final. La anterior cita fue caída por tanda de penales ante Lanús.

Boca Juniors vs Atlético Mineiro: fecha, horario y sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

La cita cumbre de la Copa Sudamericana, donde argentinos y brasileños buscarán el título continental, se llevará a cabo en el Metropolitano de Barranquilla (Colombia) que aumenta su aforo a 65 mil espectadores. Dicho compromiso está agendado para el sábado 21 de noviembre y su horario está por confirmar. De manera provisional, hay un estimado de que el pitazo inicial sea en estas franjas horarias:

Colombia: 15:00 horas.

15:00 horas. Argentina: 17:00 horas.

17:00 horas. Brasil: 17:00 horas.

17:00 horas. México: 14:00 horas.

14:00 horas. Estados Unidos: 14:00 (ET), 13:00 (CT) y 11:00 (PT).

¿Dónde ver en vivo el Boca Juniors vs Atlético Mineiro, la final de la Copa Sudamericana? Canales de TV y streaming

De entrada, por toda Sudamérica, las señales habilitadas para ver el juego de Copa Sudamericana serán a través de DSports y el canal de ESPN. Para mirar por vía streaming, las plataformas de Disney+ y DGO tendrán todas las incidencias del compromiso. Para México, se presupuesta que tanto ESPN como Disney+ transmitan la gran final desde territorio colombiano.

Gran final de la Copa Sudamericana 2026: ¿Cómo llegan Boca Juniors y Atlético Mineiro?

Boca llegó a Sudamericana tras su relegación de Copa Libertadores como tercero de su grupo. Jugó fase de playoffs ante O’Higgins de Chile y pasó raspando por penales (3-4) frente al elenco austral. Posteriormente, sacó de camino a Recoleta de Paraguay en octavos (1-7), a Sao Paulo de Brasil (2-1) y ahora a Vasco Da Gama (3-2) para su próximo arribo a Barranquilla.

Frente al Atlético Mineiro, jugó la Sudamericana desde la fase de grupos. Fue líder del grupo B superando a Cienciano (Perú), Juventud (Uruguay) y Puerto Cabello (Venezuela). Sacó a Bragantino de Brasil en la llave de octavos (2-3), así como Santos por cuartos de final (3-1 por penales tras un 4-4 global). Para coronar el boleto a la final, relegó con sufrimiento al Montevideo City Torque de Uruguay.

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