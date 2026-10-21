Álvaro Montero y Sebastián Villa, sello colombiano en épica clasificación de Boca a la final de Sudamericana

Ambos buscan la oportunidad de lograr el primer título internacional en sus carreras. Lo harán en el nuevo Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Álvaro Montero y Sebastián Villa | Thiago Ribeiro y Juan Mabromata / REUTERS y AFP

Ya se conoce el primer inquilino de la gran final de la Copa Sudamericana en Barranquilla. Boca Juniors logró una noche épica que se suma al inmenso recuento de gestas que ha protagonizado en su historia. El ‘Xeneize’ superó las adversidades y celebró en el mítico Maracaná ante Vasco Da Gama.

Con dos colombianos a bordo, en el once titular, la escuadra argentina logró su cometido después de sufrir un durísimo golpe en su propia casa. Perdió 0-1 en el primer sorbo de la llave semifinal, pero se tomó revancha en suelo carioca y venció 1-3 para celebrar a lo grande. Ahora llega a su tercera final en la mencionada competición, a la espera de rival entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro.

Lautaro Di Lollo rompió el cero muy temprano (4′), capitalizando una acción de balón aéreo. Miguel Merentiel, con pase de Sebastián Villa, alargó la cuenta sobre los 34′. Sin embargo, un gol de José Luis Rodríguez para Vasco Da Gama dejó todo casi listo para los lanzamientos desde el punto penal. Así parecía ser el asunto hasta que Leandro Paredes se inventó una genialidad y marcó de media distancia (88′) para darle el boleto a Boca rumbo a la final.

Partido con noche destacada para los colombianos en una noche titulada como “nuevo Maracanazo” para la prensa argentina. Tanto Montero como Villa tuvieron trabajo: uno defendió los dos palos a capa y espada, mientras que el extremo sumó un pasegol para no irse en blanco en un partido clave.

Sebastián Villa respondió con asistencia

La pelota que clavó Villa para el gol de Merentiel, sin duda, fue poesía. En medio de un balón dividido, el extremo se hizo cargo y metió un excelso pase de primera intención, a profundidad, aprovechando que la defensa rival estaba adelantada. Su derechazo frontal derivó en el segundo gol para Boca y la tranquilidad en ese momento, más allá de lo que pasaría en el complemento.

¡GOLAZO DE BOCA EN EL MARACANÁ! Gran pase de Villa y mejor definición de Merentiel para poner el 2-0 ante Vasco da Gama. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS #Sudamericana https://t.co/uztlsAirSd — DSPORTS (@DSports) October 21, 2026

Villa tuvo dos llegadas al arco rival, así como dos pases claves, un 88% de pases completados (18/22) y dos regates completados, además de nueve recuperaciones. En el caso de Montero, recibió un gol pero tuvo otra salvada. Además su recuento fue de diez pases y una falta recibida.

Montero y Villa, por el primer título internacional

Sebastián Villa claramente lleva más experiencia por sus dos ciclos en Boca. El extremo ha conquistado siete títulos con dicha escuadra (dos Ligas, dos Supercopas, dos Copas de la Liga y una Copa Argentina). Sin embargo, en el plano internacional, solo le alcanzó para un subcampeonato de Libertadores en 2018 ante River Plate.

En el caso de Montero, apenas en el club desde hace algunos meses, tuvo un paso de menos a más. Es nada menos que su primera cita cumbre como portero del ‘Xeneize’, esperando dar ese salto en su palmarés oficial, jugando nada menos que en su país. Ya atajó con Selección Colombia en ese mismo estadio, pero espera marcar diferencia con una buena presentación bajo palos.

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