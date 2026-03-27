Fabián Bustos, esperanzado por el retorno de Falcao García para la Copa Sudamericana

El estratega del ‘Embajador’ reveló el estado médico del delantero samario y su retorno al ruedo.

Fabián Bustos, en un entrenamiento. – Millonarios FC.

Millonarios recuperó el terreno perdido en el inicio del campeonato. El ‘Embajador’ va encaminado a consolidarse entre los ocho en la próxima jornada, pues recibirá en casa a Fortaleza después de una semana fuerte en lo emocional. No todo fue alegría por los últimos resultados, pues la infortunada muerte de Santiago Castrillón, canterano del club, dejó un dolor muy profundo en la institución capitalina.

A falta de tres días para el compromiso ante Fortaleza en El Campín, este lunes 30 de abril, el técnico Fabián Bustos dejó sus impresiones. La principal novedad es la pronta luz verde para el regreso de Radamel Falcao García. Cabe anotar que sufrió una lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha, el pasado 14 de febrero, hecho por el cual se perdió una buena cantidad de partidos.

Entre otras bajas, para nadie es un secreto la operación de Sergio Mosquera, cuya recuperación le costará su ausencia en el resto del semestre. Otro asunto a tener en cuenta es el inconviente de Carlos Sarabia, quien acusa una molestia y no estará en el próximo duelo.

El duelo del equipo por Santiago Castrillón

“Fue una semana larga de trabajo y lo hemos hecho bien, pero hemos pasado momentos difíciles por la situación de nuestro compañero (Castrillón). Estuvimos con la familia y los chicos igual, es algo muy difícil. Nunca estamos preparados para este tipo de situaciones, pero los chicos lo han hecho muy bien.

No es sencillo; no nos preparan para estas situaciones. Uno puede tener mucha experiencia, pero hay vivencias duras como esta. Lo hemos podido ir superando de a poco, pero siempre tenemos en nuestra mente a Santiago. Era un chico que estaba a punto de estar. El grupo está enfocado en ayudar a la familia”.

La ausencia de Sergio Mosquera

“Ya deben estar al tanto de la operación de Sergio Mosquera. No lo tenemos. Ya lo vamos a tener para el segundo semestre, pero también tengo a Moreno Paz. Vamos a mirar. Tenemos dos meses sin descanso.

Banguero también nos puede ayudar en defensa en esa línea de tres. Cuando aseguremos la clasificación a los ocho podríamos variar más. Trato de que todos jueguen y quieran estar acá”.

¿Cuándo vuelve Falcao?

“Radamel está entrenando muy bien. Siempre digo que el próximo ya lo vamos a tener, pero la realidad es que hoy trabajó muy bien y en Copa lo vamos a tener seguro. Ya pasé la lista de los que van a viajar y lo quiero tener ahí”.

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