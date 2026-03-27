Javier Aguirre afina el once titular de México ante Portugal: estas son las probables alineaciones

México define su once ante Portugal en el Azteca con dudas en portería y Fidalgo como titular. Aguirre perfila un equipo equilibrado rumbo al Mundial 2026

La selección mexicana entra en la fase final de su preparación con la mira puesta en el amistoso ante Portugal, una prueba de alto nivel antes del Mundial 2026. El partido se jugará este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca, en la reapertura del inmueble.

Durante gran parte de la semana, el entrenador Javier Aguirre ha optado por sesiones a puerta cerrada, una decisión que refleja tanto cautela estratégica como la intención de consolidar un once inicial competitivo. El duelo también llega en un contexto de ajustes para el Tricolor, que ha tenido que mover piezas por lesiones y ausencias en una convocatoria que será clave para definir la base rumbo a la Copa del Mundo.

¿Quiénes serían los titulares del Vasco Aguirre para el México vs Portugal? Alineación probable del Tricolor

El ‘Vasco’ ya tendría en mente su once ante Portugal | Imago7

Aguirre ha dedicado especial atención a la estructura táctica y a la cohesión del grupo titular. En los entrenamientos más recientes, el técnico ha delineado una alineación que busca equilibrio entre solidez defensiva y dinamismo ofensivo.

En la portería, todo apunta a que Raúl ‘Tala’ Rangel asumirá la responsabilidad bajo los tres palos. La línea defensiva estaría conformada por Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes y Jorge Sánchez, un bloque que combina internacional con capacidad física.

El mediocampo, clave en el esquema de Aguirre, estaría integrado por Erick Lira, Álvaro Fidalgo —quien perfila como titular— y Carlos “Charly’ Rodríguez. La intención, de acuerdo con lo observado en las prácticas, es mantener posesión y generar transiciones rápidas frente a un rival conocido por su disciplina táctica.

En el frente de ataque, México apostaría por la movilidad y la versatilidad. Roberto Alvarado ocuparía el costado derecho, Julián Quiñones el izquierdo, mientras que Raúl Jiménez se posicionaría como referente en el área.

Alineación probable de México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erick Lira, Álvaro Fidalgo, Charly Rodríguez; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Alineación posible de Portugal para este sábado en el Estadio Azteca

Portugal llegará a la Ciudad de México sin Cristiano Ronaldo, baja confirmada por lesión, aunque mantiene una plantilla con suficiente jerarquía para convertir el amistoso en una prueba seria para el Tricolor. La convocatoria de Roberto Martínez conserva nombres como Bruno Fernandes, João Neves, Rúben Neves, João Félix, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos, además del llamado de Paulinho, delantero del Toluca, para esta fecha FIFA.

Alineación probable de Portugal: José Sá; João Cancelo, António Silva, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Rúben Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Gonçalo Ramos y João Félix.

México vs Portugal: ¿A qué hora empieza el partido amistoso y quién transmite en vivo?

El amistoso entre México y Portugal arranca a las 19:00 horas del centro de México este sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca. La transmisión en vivo estará disponible por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX, según la programación difundida por los propios canales y medios que darán cobertura al encuentro.

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