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Guatemala vs Argelia en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 27 de marzo de 2026?

Publicado por Daniel Lopez

Una buena prueba para los chapines ante un rival mundialista.

Guatemala Argelia, partido en vivo y en directo | Claro Sports
Guatemala Argelia, partido en vivo y en directo | Claro Sports

La Selección de Guatemala vuelve a la acción este viernes 27 de marzo de 2026 con un exigente amistoso internacional frente a Argelia, en un partido que servirá como una prueba de alto nivel en plena fecha FIFA. La Azul y Blanco se presenta en Europa con la intención de seguir creciendo como equipo, medir su rendimiento ante un rival mundialista y continuar consolidando su proceso rumbo al Mundial 2030.

En esta nota podrás seguir el minuto a minuto en vivo de Guatemala vs Argelia, con todas las incidencias del encuentro: goles, jugadas clave, cambios, tarjetas y el desarrollo completo del partido en tiempo real. Un duelo que genera gran expectativa por la exigencia del rival y que permitirá evaluar el nivel actual del combinado chapín en un escenario internacional.

¿A qué hora juega Guatemala vs Argelia hoy 27 de marzo de 2026?

El encuentro entre Guatemala y Argelia está programado para el viernes 27 de marzo a las 13:30 horas y se disputará en el estadio Luigi Ferraris, en la ciudad de Genova, Italia.

Alineaciones probables para el Guatemala vs Argelia de este viernes

Se estima que Salvador Reyes y Vladimir Petkovic elegirán las siguientes formaciones:

  • Guatemala: Kenderson Navarro; José Ardón, José Pinto, Marcelo Hernández, José Morales; Oscar Castellanos, Jonathan Franco, Rudy Muñoz; Óscar Santis, Darwin Lom y Matthew Evans. DT: Salvador Reyes.
  • Argelia: Luca Zidane; Belghali, Äissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki; Riyah Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

¿Quién transmite en vivo el Guatemala vs Argelia y dónde ver por TV y online?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

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