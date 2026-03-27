Deportivo Cali recupera soldados para enfrentar al Pereira

Steven ‘Titi’ Rodríguez y Emanuel Reynoso ya están al 100 % para ser parte del Deportivo Cali de Rafael Dudamel.

Deportivo Cali en 2026-I | Vizzor

Deportivo Cali todavía no sale de cuidados intensivos. Pese a que la llegada de Rafael Dudamel le dio un claro cambio anímico al conjunto ‘azucarero’ no ha sido suficiente para generar un completo cambio y salir de la crisis en la cual se encuentra la institución caleña.

Actualmente, Deportivo Cali es décimo en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I con 16 puntos en 13 partidos jugados. Ahora bien, desde la llegada del venezolano, el verde del Valle del Cauca acumula una victoria, un empate y una derrota.

Así las cosas, el conjunto caleño se encuentra a nada más cuatro unidades del octavo lugar. Deportes Tolima es el club que cierra el selecto grupo de ocho clasificados provisionalmente con 20 puntos. Es decir, con una victoria y a la espera de los que puedan hacer los tolimenses y Millonarios, que tiene el mismo puntaje, Cali podría estar a un pase de meterse de lleno en la lucha por ser parte de las finales del FPC.

Deportivo Cali, a terminar de hundir al Deportivo Pereira

De cara a esta jornada número 14 del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano, el equipo de Rafael Dudamel hará las veces de local para enfrentar al Deportivo Pereira. El rival de los vallecaucanos es el único club que aún no sabe lo que es ganar en el 2026.

Justamente, en la previa del duelo entre ‘azucareros’ y ‘matecañas’ el director técnico local confirmó el alta de dos piezas claves. Steven ‘Titi’ Rodríguez y Emanuel Reynoso ya tienen el alta médica y deportiva para ser parte de este partido con el Deportivo Cali.

¡Rafael Dudamel, técnico de Deportivo Cali habló en el previo del juego ante Deportivo Pereira por la fecha 14 de la Liga y su adaptación en el equipo 'Azucarero'! 🟢⚽



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A partir de las 8:20 de la noche en el Estadio Deportivo Cali rodará el balón para el duelo entre caleños y pereiranos. Un juego que podría tener por primera vez en la era de Rafael Dudamel la presencia de un doble nueve. Juan Ignacio Dinneno y Steven ‘Titi’ Rodríguez se perfilan como los titulares.

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