Guatemala vs Argelia: por qué Luis Fernando Tena no está en el banquillo

Salvador Reyes estará en su lugar durante el juego con los africanos.

Salvador Reyes será el DT en lugar de Tena | @fedefut_oficial

Con motivo del amistoso internacional FIFA que el seleccionado de Guatemala disputaría en Italia frente al combinado de Argelia, se esperaba que Luis Fernando Tena, director técnico de la ‘azul y blanco’ estuviera comandando desde el banquillo las acciones de su equipo, pero para sorpresa de algunos, quien ocupará su lugar será uno de sus hombres de confianza, Salvador Reyes.

Qué le ocurrió a Luis Fernando Tena

El director técnico de Guatemala no podrá ser parte de la delegación y por ende no estará dirigiendo al equipo frente a Argelia como consecuencia de que debió someterse a una intervención quirúrgica, (operación de vesícula) y por orden médica necesita reposo. Si bien se trata de una operación común que no demanda mayor riesgo, y a pesar de haber pedido estar, debe cumplir con la rehabilitación.

Quién es Salvador Reyes

Salvador ‘chava’ Reyes es actualmente el Asistente Técnico de Luis Fernando Tena, hombre de su entera confianza que se ocupará de hacer que los jugadores cumplan con lo planeado por él y Luis Fernando Tena. El técnico se mostró optimista por reencontrarse con los jugadores y destacó el valor de estos partidos como instancias clave de evaluación.

“Bien, contentos otra vez de reunirnos, de encontrarnos con los jugadores, de seguir observándolos para estos partidos que no se pueden dar tan seguido. Es una gran oportunidad de medirnos y de evaluarnos con buenas selecciones. Se ve a un grupo muy animado, esperando que todo vaya bien en el trabajo de estos días para poder ir a Europa y hacer un buen partido“, compartió días atrás antes del viaje.

Horario y dónde ver el partido amistoso entre Guatemala y Argelia

El encuentro entre Guatemala y Argelia está programado para el viernes 27 de marzo a las 13:30 horas y se disputará en el estadio Luigi Ferraris, en la ciudad de Genova, Italia. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Posibles alineaciones: así jugarían Guatemala vs Argelia

Se estima que Salvador Reyes y Vladimir Petkovic elegirán las siguientes formaciones:

Argelia: Luca Zidane; Belghali, Äissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki; Riyah Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.



Guatemala: Kenderson Navarro; José Ardón, José Pinto, Marcelo Hernández, José Morales; Oscar Castellanos, Jonathan Franco, Rudy Muñoz; Óscar Santis, Darwin Lom y Matthew Evans. DT: Salvador Reyes.

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