El recuerdo de Félix Fernández tras la primera derrota de México ante Jamaica: “olía a marihuana”

El exarquero se tomó con humor la derrota de la selección ante Jamaica en 1996, donde él estaba de portero y se ‘comió’ el gol

En la sección ‘Del recuerdo’ de Peloteando de Claro Sports, Félix Fernández revivió uno de los episodios más marcados de su paso por la selección mexicana: la primera derrota del Tri ante Jamaica en 1996, en Kingston. El exguardameta recordó que fue titular en aquel partido, con Oswaldo Sánchez como suplente, en un ambiente completamente adverso. Incluso describió una atmósfera peculiar en el estadio, donde el olor a marihuana se hacía presente en las gradas, generando un entorno distinto y pesado que aumentaba la presión sobre el equipo mexicano.

Fernández también rememoró la jugada que definió el encuentro, cuando al minuto 82 Jamaica encontró el gol tras una mala salida suya, lo que provocó una explosión en el estadio. Aquella anotación no solo representó la primera victoria de los caribeños ante México, sino que también marcó su camino hacia el hexagonal final y posteriormente su primera Copa del Mundo. Aunque el Tri ya tenía asegurado su boleto, terminó en el segundo lugar del grupo, en una noche que quedó marcada por el contexto, el error y el crecimiento histórico del fútbol jamaicano. Además, Honduras necesitaba que la selección mexicana goleara a Jamaica, pero no lo hizo y se quedó fuera a pesar de golear 16-4 a San Vicente y las Granadinas.

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