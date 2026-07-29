Independiente Medellín, por un golpe histórico ante Vasco Da Gama en Brasil

El ‘Poderoso’, con la serie igualada, espera marcar la diferencia y darle la última estocada a un rival de capa caída en el plano local.

El DIM ante Vasco Da Gama | Vizzor

Llega la hora de la verdad para el Medellín en Copa Sudamericana. No se le dio el objetivo de llegar entre los 16 mejores de Libertadores, por lo que recaló en playoffs de la mencionada competición. Le tocó Vasco Da Gama, un rival de cuidados intensivos en el Brasileirao, que también depende del plano internacional para ponerle el pecho a la brisa.

El partido de ida fue rocambolesco, especialmente en el período complementario. Los ‘Poderosos’ pudieron irse arriba en un par de oportunidades, pero siempre los brasileños se pusieron a tiro. Al fin un 2-2 dejó el asunto vivo para la revancha, con más sofoco para el local por la insatisfacción de la hinchada ante la floja campaña en todo sentido.

Amaranto Perea, apenas en su tercer partido como técnico en propiedad del DIM, se ve en su reto más pesado. Mientras que del otro lado espera Olimpia de Paraguay, brasileños y colombianos se batirán por el premio mayor. La balanza se inclina lentamente hacia los cariocas, con más poder nominal en comparación con la escuadra paisa, apenas iniciando un nuevo periplo.

El DIM, por otra gesta histórica en Brasil

No es un escenario utópico hablar de clasificación para Medellín ante rivales brasileños. Hay que volver a casi diez años en el retrovisor (septiembre de 2016), cuando el DIM ganó sus dos partidos ante Santa Cruz de Recife para instalarse en cuartos de Copa Sudamericana. Se impuso de local por 2-0, seguido de 1-3 en su contra, pero el gol de visitante (norma ya extinta) permitió la clasificación.

Eso sí, queda en el recuerdo de antaño la llave de cuartos en la Copa Libertadores de 2003. Los ‘Poderosos’, que venían estrenando título de Liga, derrotaron a Gremio de Porto Alegre para lograr su mejor marca histórica en busca de la ‘Gloria Eterna’. Con 2-2 en Brasil y el 2-1 definitivo en Medellín, el hincha celebró una de las llaves más vibrantes en la historia de la institución.

Carlos Gómez, la esperanza de Vasco Da Gama

No cabe duda de que el apodado ‘Cachito’ es el jugador más importante en la campaña de Vasco Da Gama. Fue al Mundial, pero no tuvo la confianza absoluta de Néstor Lorenzo para hacerse a un lugar en el once. Eso sí, las credenciales en su club son muy altas para catalogarse como un jugador desequilibrante.

Gómez preciso viene de marcar el fin de semana en la igualdad 1-1, como local, frente a Mirassol en el Brasileirao. Junto a la legión colombiana, en la cual hacen parte Marino Hinestroza, Johan Rojas y el propio Gómez, el elenco dirigido por Pedro Emanuel espera seguir en pie de lucha por el título continental. Es un requisito para ellos.

El DIM, envalentonado por triunfar 3-2 ante Pasto en el debut liguero, aspira hacer un partido bien inteligente para no sufrir más de la cuenta. Necesitará de eficacia total bajo los tres palos, frente a un rival que seguro buscará poner en calzas prietas a la escuadra de Amaranto Perea. Partido imperdible este miércoles a las 5:00 de la tarde (hora COL) en el Estadio Sao Januário.

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