‘Juanfer’ Quintero y ‘Chacho’ Coudet, una dupla que espera dar alegrías en River Plate

En los 2 partidos que el estratega argentino ha estado frente del equipo, el colombiano ha sido suplente pero juega.

Juan Fernando Quintero vs Sarmiento / ALEJANDRO PAGNI / AFP.

River Plate venció 2-0 este domingo a Sarmiento en el Monumental. Con goles de Sebastián Driussi e Ian Subiabre el cuadro ‘Millonario’ sumó 3 puntos importantes y ahora se encuentra quinto de la tabla de posiciones del grupo B de la Liga Profesional de Argentina. El equipo comienza a resarcirse del mal comienzo de campeonato que desencadenó la salida de Marcelo Gallardo.

En cuanto al banquillo, el ‘Chacho’ completa puntaje perfecto, en 2 presentaciones suma 6 puntos al ganar ante Huracán en Parque Patricios y el triunfo de este domingo en casa y ante su gente. Más allá de lo futbolístico, se le ve una idea clara al entrenador, los jugadores tienen que correr, se le vio muy intenso pidiendo que sus futbolistas dejaran todo en el terreno de juego.

A pesar que Juan Fernando Quintero no ha sido titular en los 2 partidos que ha dirigido Eduardo Coudet con River Plate, ya que viene de superar una pequeña lesión en un muslo, el colombiano ante Huracán y Sarmiento sumó 24 y 30 minutos respectivamente, ha entrado bien desde el banco y se empieza a ganar la confianza del timonel.

Inclusive las cámaras en el Monumental grabaron un pequeño diálogo entre ‘Juanfer’ y el ‘Chacho’ cuando el ’10’ iba a ejecutar un trio libre:

Coudet: “‘Juanfer, Juanfer por fuera”.

Quintero: le muestra que tiene el pase, pero que también puede rematar al arco.

Coudet: “Sí, pero fíjate que también lo tienes por fuera para el gol”. El entrenador le daba la confianza que pateara directamente al arco.

Finalmente el colombiano con toda la personalidad del caso decide rematar directamente buscando el 3-0, lo hizo al palo del arquero Javier Burrai, quien evitó el tanto del antioqueño. Segundos después Juan Fernando miró al banco y allí estaba Eduardo Coudet sonriéndole y le aplaudió la determinación.

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