¿Sonrisa fingida o reconciliación? Así aparece Julián Álvarez en las fotos del Atlético para la Champions

El argentino sonríe en una sola fotografía para la UEFA después de su frustrada salida al Barcelona

Julián Álvarez, ¿se reconcilió con el Atlético? | Reuters.

Una sonrisa de Julián Álvarez volvió a colocarlo en el centro de la conversación antes del estreno del Atlético de Madrid en la Champions League 2026-2027. El delantero argentino participó en la sesión de fotografías oficiales para el torneo europeo y apareció ‘sonriente’, una imagen que llamó la atención después de las semanas de incertidumbre que rodearon su futuro.

El momento se produce después de un mercado de fichajes en el que Álvarez estuvo relacionado con una posible salida rumbo al Barcelona. El Atlético mantuvo su postura y el movimiento no llegó a concretarse, por lo que el campeón del mundo con Argentina en 2022 continuará bajo las órdenes de Diego Simeone. Su contrato con el conjunto madrileño permanece vigente hasta 2030.

Las fotografías difundidas antes del comienzo de la Champions muestran a un delantero argentino en poses de festejo. Lo curioso es que si bien sonríe, lo hace solo en una de las tomas que fueron publicadas lo que mantiene la pregunta, ¿Julián es feliz en el Atlético, hubo reconciliación o solo fue una sonrisa fingida?

🥶 Las fotos oficiales de Julián Álvarez para la Champions



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Julián Álvarez vuelve a escena después de su frustrada salida del Atlético

El mercado de verano colocó al futuro del argentino entre los principales temas alrededor del Atlético. Distintos reportes señalaron que Álvarez quería continuar su carrera en Barcelona, pero el club rojiblanco no aceptó desprenderse de uno de sus principales elementos ofensivos. El cierre del periodo de transferencias terminó por confirmar su continuidad en Madrid.

Desde entonces, el objetivo del cuerpo técnico ha sido recuperar al delantero para la competencia. Álvarez regresó a la actividad el pasado fin de semana frente al Athletic Club después de comenzar el encuentro como suplente. Simeone lo mandó al campo al minuto 58 en la derrota 3-0 sufrida en San Mamés, donde tuvo participación en la segunda mitad, pero no pudo modificar el marcador.

Ese resultado dejó al Atlético con la necesidad de ofrecer una respuesta en su siguiente compromiso. El equipo madrileño ha tenido un inicio irregular en LaLiga y ahora enfrenta un escenario diferente con el comienzo de la Champions, torneo en el que la presencia de Julián Álvarez puede adquirir mayor peso debido a las bajas y problemas físicos que ha tenido el ataque rojiblanco durante las primeras semanas del curso.

La incógnita estará en saber si Simeone decide devolverle la titularidad en Anfield o mantiene el plan utilizado ante Athletic. Más allá de la decisión táctica, el partido frente al Liverpool representa una oportunidad para que Álvarez vuelva a colocar el fútbol por encima de las noticias relacionadas con su futuro y comience a reconstruir su protagonismo dentro del equipo.

¿Cuándo juega Julián Álvarez con Atlético de Madrid en la Champions League?

El Atlético de Madrid comenzará su participación en la Champions League 2026-2027 este miércoles 9 de septiembre frente al Liverpool en Anfield. El encuentro está programado para las 21:00 horas de Inglaterra y España, es decir, 13:00 horas, tiempo del centro de México.

El escenario no resulta desconocido para el conjunto de Simeone. El propio Atlético recordó que la temporada anterior también comenzó su participación europea en Anfield, cuando Liverpool se llevó un triunfo 3-2 con un gol en tiempo agregado. Además, ambos clubes han disputado nueve encuentros oficiales, con cuatro victorias para los ingleses, tres para los españoles y dos empates.

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