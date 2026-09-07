Septiembre se luce con una semana de Champions, NFL, Serie del Rey y WWE en México

El béisbol, el fútbol americano, el fútbol internacional y la lucha libre se robarán los reflectores en los próximos días

Deportes para todos los gustos esta semana | Reuters/Imago7

La segunda semana de septiembre tendrá actividad deportiva en distintos frentes, con los primeros partidos de la Champions League, el inicio de la temporada de la NFL, el arranque de la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol y las funciones de WWE en México.

Uno de los principales acontecimientos será el inicio de la serie que busca definir al mejor equipo de béisbol en México, misma que enfrentará a los Toros de Tijuana y los Olmecas de Tabasco por el campeonato de la LMB. Los fronterizos llegaron después de superar 4-1 a los Sultanes de Monterrey, mientras Tabasco eliminó 4-1 a los Pericos de Puebla.

La serie por el título de la LMB comenzará el martes 8 de septiembre en el Toros Mobil Park. El Juego 1 está programado para las 20:35 horas, mientras que el segundo encuentro se disputará el miércoles a la misma hora en la misma sede. Después, la serie viajará a Villahermosa para los Juegos 3, 4 y 5, programados entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. Si es necesario, los Juegos 6 y 7 regresarían a Tijuana el martes 15 y miércoles 16.

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Agenda de juegos de la Serie del Rey 2026

Juego 1 | Martes 8 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas

Juego 2 | Miércoles 9 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas

Juego 3 | Viernes 11 de septiembre | Centenario 27 de Febrero | 19:30 horas

Juego 4 | Sábado 12 de septiembre | Centenario 27 de Febrero | 19:00 horas

Juego 5 | Domingo 13 de septiembre | Centenario 27 de Febrero | 18:00 horas

Juego 6 | Martes 15 de septiembre | Toros Mobil Park* | 20:35 horas

Juego 7 | Miércoles 16 de septiembre | Toros Mobil Park* | 20:35 horas

El martes también marcará el comienzo de la Champions League 2026-27, con partidos como Club Brujas vs Aston Villa, Porto vs Manchester City, Real Madrid vs Inter, Borussia Dortmund vs Villarreal y Lille vs Real Betis. La primera jornada continuará el miércoles 9 y jueves 10 de septiembre con encuentros que incluyen la participación de escuadras como Barcelona, Arsenal, Liverpool, Atlético de Madrid, PSG, Bayern Munich y Manchester United, entre varios más.

Champions League 2026-27 | Jornada 1

Martes 8 de septiembre Club Brujas vs Aston Villa | 10:45 horas AEK vs LASK | 10:45 horas Porto vs Manchester City | 13:00 horas Real Madrid vs Inter | 13:00 horas Borussia Dortmund vs Villarreal | 13:00 horas LOSC Lille vs Real Betis | 13:00 horas

Miércoles 9 de septiembre Barcelona vs Feyenoord | 10:45 horas Stuttgart vs Viking | 10:45 horas Napoli vs Arsenal | 13:00 horas Liverpool vs Atlético de Madrid | 13:00 horas PSG vs Slovan Bratislava | 13:00 horas Sporting Lisboa vs Galatasaray | 13:00 horas

Jueves 10 de septiembre Fenerbahçe vs Roma | 10:45 horas PSV vs Shakhtar | 10:45 horas Bayern vs Bodø/Glimt | 13:00 horas Slavia Praga vs Lens | 13:00 horas Como vs RB Leipzig | 13:00 horas Manchester United vs Sabah Futbol Kulubu | 13:00 horas



En Estados Unidos también comenzará la temporada 2026 de la NFL. La Semana 1 tendrá su primer partido el miércoles 9 de septiembre con Seattle Seahawks frente a New England Patriots, mientras que el jueves 10 se disputará el duelo entre Los Angeles Rams y San Francisco 49ers. El domingo 13 habrá 13 partidos, entre ellos Giants vs Cowboys, Eagles vs Commanders, Vikings vs Packers y Chargers vs Cardinals.

NFL 2026 — Semana 1

Miércoles 9 de septiembre Seattle Seahawks vs New England Patriots | 18:20 horas

Jueves 10 de septiembre Los Angeles Rams vs San Francisco 49ers | 18:35 horas

Domingo 13 de septiembre Detroit Lions vs New Orleans Saints | 11:00 horas Cincinnati Bengals vs Tampa Bay Buccaneers | 11:00 horas Indianapolis Colts vs Baltimore Ravens | 11:00 horas Jacksonville Jaguars vs Cleveland Browns | 11:00 horas Tennessee Titans vs New York Jets | 11:00 horas Houston Texans vs Buffalo Bills | 11:00 horas Pittsburgh Steelers vs Atlanta Falcons | 11:00 horas Carolina Panthers vs Chicago Bears | 11:00 horas Minnesota Vikings vs Green Bay Packers | 14:25 horas Las Vegas Raiders vs Miami Dolphins | 14:25 horas Los Angeles Chargers vs Arizona Cardinals | 14:25 horas Philadelphia Eagles vs Washington Commanders | 14:25 horas New York Giants vs Dallas Cowboys | 20:20 horas

Lunes 14 de septiembre Kansas City Chiefs vs Denver Broncos | 18:15 horas



Finalmente, México tendrá además una semana especial, marcada por la lucha libre profesional. WWE regresará al país después de 15 años para presentar SmackDown el viernes 11 de septiembre y RAW el lunes 14 en la Arena Ciudad de México. Entre los nombres anunciados aparecen CM Punk, Cody Rhodes, Randy Orton y Charlotte Flair para la ‘Marca Azul’, mientras que Roman Reigns, Seth Rollins, Liv Morgan y Penta forman parte del cartel de la ‘Marca Roja’.

La actividad de los encordados tendrá otro evento el domingo 13 de septiembre, cuando se lleve a cabo Triplemanía 34 en el coloso de la Alcaldía Azcapotzalco. El evento forma parte de un fin de semana que también tendrá la primera función en Las Vegas el viernes 11, con nombres como Rey Mysterio, Psycho Clown, Mr. Iguana y Dominik Mysterio dentro de la programación.

WWE en México

Miércoles 9 de septiembre | WWE Live Tour 2026 | Arena Guadalajara

Jueves 10 de septiembre | WWE Live Tour 2026 | Arena Monterrey

Viernes 11 de septiembre | WWE SmackDown | Arena Ciudad de México

Domingo 13 de septiembre | Triplemanía 34 | Arena Ciudad de México

Lunes 14 de septiembre | WWE RAW | Arena Ciudad de México

Así, la semana reunirá competencias de fútbol, béisbol, fútbol americano y lucha libre. La Serie del Rey definirá al campeón de la LMB, la Champions League pondrá en marcha su nueva jornada europea, la NFL iniciará su temporada y WWE volverá a México con diversas funciones, en lo que será una agenda deportiva que tendrá actividad prácticamente todos los días.

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