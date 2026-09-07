Simulacro Nacional 2026: fecha, horario, cómo será la alerta en tu celular y las 5 hipótesis de sismo

El Segundo Simulacro Nacional 2026 será este próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas con el objetivo de fomentar los planes de acción ante un sismo

La Ciudad de México se prepara para el Simulacro Nacional 2026 | Reuters

México volverá a poner a prueba su capacidad de respuesta ante un sismo con el Segundo Simulacro Nacional 2026, una jornada que busca reforzar la cultura de prevención y recordar a la población cómo actuar ante una emergencia. El ejercicio tendrá participación en todo el país y contempla distintos escenarios de acuerdo con las zonas de mayor riesgo sísmico, por lo que estas son las fechas, horarios, entidades participantes y principales hipótesis que se deben conocer.

¿Cuándo y a qué hora es el Segundo Simulacro Nacional 2026?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas, con el objetivo de fortalecer los conocimientos de la población ante una emergencia o desastre derivado de un terremoto. El ejercicio busca que la ciudadanía conozca y asimile las recomendaciones de Protección Civil para actuar de manera adecuada ante este tipo de situaciones.

La jornada será coordinada por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, instituciones que hicieron un llamado a los sectores público y privado para sumarse a la actividad. La participación de ambos sectores pretende reforzar la cultura de prevención y preparación ante desastres naturales.

Segundo Simulacro Nacional 2026: ¿Qué estados y quiénes participan?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 tendrá alcance en todo el país, con especial atención en las regiones que presentan mayor riesgo ante un sismo de consideración, como la zona Centro, el Noroeste, el Noreste, el Golfo de Tehuantepec y la Península de Yucatán. El ejercicio reunirá a familias, trabajadores y estudiantes de todo el territorio nacional, quienes pondrán a prueba sus protocolos de respuesta ante una eventual emergencia.

La alerta sísmica sonará a través de los altavoces instalados en las calles de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos, Michoacán y Chiapas. A este llamado se sumará una alerta en los teléfonos celulares de habitantes de los 32 estados del país, sin importar si el dispositivo cuenta con saldo, datos móviles o alguna aplicación instalada, con el objetivo de alcanzar al mayor número posible de personas.

Simulacro Nacional 2026: ¿Cuáles serán las hipótesis de sismo y cómo aparece la alerta en el celular?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 contempla cinco hipótesis de movimientos telúricos en las regiones del país con mayor riesgo sísmico. Los escenarios fueron avalados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el Instituto de Geofísica de la UNAM y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), bajo la supervisión de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), con el propósito de establecer parámetros acordes con las características de cada zona.

Zona Centro : la hipótesis para esta región contempla un sismo de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla, a una profundidad de 67 kilómetros. El ejercicio involucrará a Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Colima y Guanajuato.

: la hipótesis para esta región contempla un sismo de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla, a una profundidad de 67 kilómetros. El ejercicio involucrará a Zona Noroeste : el escenario plantea un movimiento de magnitud 7.1, cuyo epicentro se ubicará a 26 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California, con una profundidad de 30 kilómetros. La simulación contará con la participación de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

: el escenario plantea un movimiento de magnitud 7.1, cuyo epicentro se ubicará a 26 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California, con una profundidad de 30 kilómetros. La simulación contará con la participación de Zona Noreste : para esta región se establece una hipótesis de magnitud 5.2, con epicentro a 8 kilómetros al oeste de Allende, Nuevo León, y una profundidad de apenas 10 kilómetros. El ejercicio alcanzará a Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

: para esta región se establece una hipótesis de magnitud 5.2, con epicentro a 8 kilómetros al oeste de Allende, Nuevo León, y una profundidad de apenas 10 kilómetros. El ejercicio alcanzará a Península de Yucatán : la Península de Yucatán tendrá como escenario un sismo de magnitud 7.0, con epicentro a 110 kilómetros al noreste de Cabo Catoche/Isla Contoy, Quintana Roo, a una profundidad de 15 kilómetros. Campeche, Quintana Roo y Yucatán formarán parte de este supuesto.

: la Península de Yucatán tendrá como escenario un sismo de magnitud 7.0, con epicentro a 110 kilómetros al noreste de Cabo Catoche/Isla Contoy, Quintana Roo, a una profundidad de 15 kilómetros. formarán parte de este supuesto. Golfo de Tehuantepec: el escenario de mayor magnitud para esta región contempla un sismo de 7.6, con epicentro a 75 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas, y una profundidad de 22 kilómetros. La hipótesis involucrará a Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

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