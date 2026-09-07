Colombia va por todo en la última semana de la Vuelta a España

Santiago Buitrago, Harold Tejada, Iván Sosa y las sorpresas Juan Rodríguez y Juan Martínez van por un gran cierre en la Vuelta a España.

Colombianos en la Vuelta a España | AFP/ Chat GPT.

La Vuelta a España entra en su recta final y este martes 8 de septiembre comenzará la tercera y última semana de competencia, en la que los cinco ciclistas colombianos que siguen en carrera buscarán cerrar su participación con una actuación destacada. Después de dos semanas de grandes esfuerzos, todavía quedan varios objetivos por cumplir para los representantes del país cafetero.

Santiago Buitrago, a un paso de la camiseta de montaña

Uno de los grandes protagonistas de Colombia ha sido Santiago Buitrago. El bogotano terminó las dos primeras semanas como líder de la clasificación de la montaña y, si logra mantener su ventaja durante las jornadas restantes, todo apunta a que podría llegar a Granada vestido con la camiseta de puntos azules.

Buitrago, además, estuvo muy cerca de conseguir una victoria de etapa y llegó tercero en otra. El corredor colombiano protagonizó una destacada actuación que le permitió finalizar segundo en la fracción 14, dejando claro que también tiene argumentos para buscar el triunfo en los últimos días de la carrera. Ahora tendrá nuevas oportunidades en una semana marcada por la alta montaña.

Harold Tejada quiere volver al top 10

Otro de los nombres que ha tenido una actuación sobresaliente es Harold Tejada. El corredor del XDS Astana Team llegó a ocupar posiciones dentro del top 10 de la clasificación general en diferentes momentos de la carrera, aunque actualmente aparece en el puesto 11.

El objetivo para el colombiano será recuperar ese lugar entre los diez mejores antes de que termine la Vuelta. Tejada también ha repetido en varias oportunidades que uno de sus grandes sueños es conseguir una victoria de etapa en una carrera de tres semanas, por lo que todavía tendrá una última oportunidad para intentarlo.

Sosa y Rodríguez, dos piezas importantes

Iván Ramiro Sosa también ha sido fundamental para la presencia colombiana en la montaña. El corredor ya consiguió ubicarse entre los cinco mejores de una etapa y su trabajo en las jornadas más exigentes ha sido importante para su equipo. En esta última semana podría volver a tener protagonismo cuando la carretera vuelva a ponerse cuesta arriba.

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La gran sorpresa, sin embargo, ha sido Juan Felipe Rodríguez. El bogotano está disputando su primera carrera grande y, pese a la enorme exigencia de la Vuelta, se encuentra en el puesto 15 de la clasificación general. Además, se ha convertido en una ficha importante para el EF Education-EasyPost, demostrando que tiene condiciones para competir al más alto nivel.

También merece reconocimiento Juan Guillermo Martínez, quien ha aportado su trabajo durante las diferentes jornadas y ha sido otro de los colombianos que ha dejado buenas sensaciones en la competencia.

Última semana para buscar el triunfo

Con varios días de montaña todavía por delante, los colombianos tienen argumentos para soñar con un cierre destacado. La expectativa estará puesta en que alguno de ellos consiga finalmente cruzar primero la línea de meta, mientras Tejada intentará regresar al top 10 y Buitrago buscará defender hasta Granada su liderato de la montaña.

De conseguirlo, Buitrago se sumaría a la larga lista de colombianos que han conquistado la clasificación de la montaña en la Vuelta a España. Así, más allá de la lucha por la clasificación general, el ciclismo colombiano tiene varios motivos para seguir mirando con ilusión los últimos días de una carrera en la que sus representantes han vuelto a ser protagonistas.

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