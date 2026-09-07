Roberto García Orozco señala la roja perdonada a Pereira y cuestiona el arbitraje del Atlas vs Atlante

El exárbitro analiza en Peloteando las decisiones que marcaron la Leagues Cup y la jornada 7 de Liga MX

Roberto García Orozco analizó algunas de las decisiones arbitrales que marcaron la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, además de una acción ocurrida en la final de la Leagues Cup entre Toluca y Monterrey. El exárbitro tuvo su acostumbrada aparición en el programa Peloteando, para señalar los errores en jugadas que, desde su perspectiva, pudieron modificar el desarrollo de los partidos.

Uno de los casos que puso sobre la mesa fue la entrada de Federico Pereira sobre Lucas Ocampos cuando apenas habían transcurrido alrededor de 15 segundos de la final entre Toluca y Monterrey. El árbitro Iván Barton sancionó al defensa de los Diablos Rojos con tarjeta amarilla, decisión que García Orozco consideró insuficiente.

“En mi opinión es una acción de fuerza excesiva. El codo de Federico Pereira va a impactar directamente a Lucas Ocampos, sin ninguna protección”, explicó García Orozco. Para el analista, la acción reunía los elementos para una expulsión y el momento del encuentro no debía influir en el criterio. “Sea el segundo al inicio del partido o al minuto agregado, no importa, tiene que tomar una decisión”.

García Orozco también explicó que el VAR decidió respaldar la determinación tomada en el campo, pese a que, tras revisar la jugada con los criterios de las Reglas de Juego, consideró que Pereira “tendría que haber sido expulsado”. A su juicio, el inicio del encuentro pudo sorprender al silbante pese a encontrarse cerca de la acción.

García Orozco respalda el trabajo de Karen Hernández en Tigres vs Necaxa

El exárbitro tuvo una valoración distinta sobre el trabajo de Karen Hernández durante el empate entre Tigres y Necaxa. En el minuto 23, el VAR intervino para señalar una mano de Rodrigo Aguirre dentro del área después de un remate de Agustín Oliveros. Hernández acudió al monitor y concedió el penalti para los Rayos, aunque la ejecución no terminó en gol.

Para García Orozco, la intervención del videoarbitraje fue correcta debido a que el brazo del jugador de Tigres no se encontraba en una posición natural y bloqueó la trayectoria de la pelota. También destacó las decisiones que Hernández tomó ante distintas peticiones de penalti durante el encuentro. “Creo que Karen está consolidándose en la Liga MX”, señaló durante Peloteando.

Atlas vs Atlante concentra los principales cuestionamientos

El partido entre Atlas y Atlante concentró las críticas de García Orozco. Primero respaldó el penalti concedido a los Potros al minuto 32 por una mano de Manuel Capasso, acción en la que el VAR, a cargo de Óscar Macías, intervino para mostrar al árbitro Iván Antonio López una toma que permitió sancionar la infracción.

El mayor cuestionamiento llegó en una segunda acción dentro del área. López había señalado penalti para Atlante, pero cambió su decisión después de acudir al VAR. García Orozco consideró que Rodrigo Schlegel sí jugó primero el balón, pero sostuvo que existió otra infracción de Capasso sobre Jhojan Julio durante la misma secuencia. “En mi punto de vista es una mala intervención del VAR y obviamente el penal se tendría que haber señalado a favor del equipo de Atlante”, expresó.

La última acción del partido también quedó bajo análisis. García Orozco consideró que Juan Carrera golpeó en el rostro a Jesús Serrato dentro del área y cuestionó que el VAR no recomendara una revisión antes de que el árbitro decretara el final. El exsilbante aseguró que el trabajo de López volvió a presentar decisiones que afectaron el encuentro y puso en duda su continuidad entre las designaciones de Primera División.

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“Fue un muy mal trabajo por parte de este joven árbitro que cada que arbitra tiene decisiones y obviamente no logra consolidarse en Primera División. Es un árbitro que yo considero no tiene las cualidades para estar ahí y que la Comisión está desperdiciando un lugar de darle realmente la oportunidad a jóvenes con talento. Desafortunadamente así”, apuntó.

Al cierre de su análisis, García Orozco recordó que durante los cinco partidos disputados de la jornada solo se registraron tres revisiones en el VAR. Consideró que la Comisión de Árbitros deberá trabajar en la consistencia de las decisiones dentro de las áreas, al señalar que tanto Atlas como Atlante tuvieron acciones que pudieron terminar en penaltis y modificar el resultado.

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