Guastatoya vs Antigua en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Guastatoya vs Antigua, dónde ver en vivo por TV (Clarosports)

Por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, se miden en el estadio Cordon Hichos, los equipos de Guastatoya y Antigua, en un partido realmente apasionante para ambos. El equipo local llega a este partido luego de una derrita ante Malacateco, que le cortó así una racha importante de triunfos, mientras que los visitantes de superar a Cobán Imperial en una victoria clave.

La particularidad que tiene este partido es que ambos llegan con 25 puntos, mismas unidades que Municipal, componiendo así el trío de punteros que solo se diferencian por los goles a favor, faceta que tiene a los ‘escarlatas’ por encima. Es por eso que este juego tiene un sabor diferente ya que quien se imponga se asegurará continuar en el primer lugar de la tabla.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Guastatoya vs Antigua de la jornada 14 de la Liga de Guatemala

El encuentro entre Malacateco vs Guastatoya será el miércoles 14 de octubre de 2026 a las 19:00 horas de Guatemala en el Estadio David Cordon Hichos. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guastatoya vs Antigua hoy

Guastatoya: Rubén Escobar; José Almanza, Emanuel Yori (capitán), Wilson Pineda, Víctor Armas, Javier Estrada, Brayan Morales, Carlos Alvarado, Jefferson Macal, Víctor Ávalos y Ángel Tejeda.

Antigua: Luis Morán; José Gálvez, Alexander Robinson (capitán), Juan Carbonell, Suhander Zúñiga, Óscar Castellanos, Allan García, Santiago Garzaro, Kevin López, William Fajardo y Diego Fernández.

Antecedentes y últimos resultados del Guastatoya vs Antigua en Liga de Guatemala

8 de agosto de 2026: Antigua 2-0 Guastatoya.

Antigua 2-0 Guastatoya. 15 de abril de 2026: Guastatoya 3-0 Antigua.

Guastatoya 3-0 Antigua. 24 de febrero de 2026: Antigua 2-0 Guastatoya.

Antigua 2-0 Guastatoya. 9 de noviembre de 2025: Guastatoya 0-3 Antigua.

Guastatoya 0-3 Antigua. 6 de septiembre de 2025: Antigua 3-1 Guastatoya.

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